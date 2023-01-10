土諮會歡迎「明白大嶼」方案　甯漢豪：島上或訂單位面積下限

「明日大嶼」中最受注目的，是在交椅洲興建人工島。土地及建設諮詢委員會對交椅洲人工島的發展建議表示歡迎，並建議政府留意對不同類型用地的需求變化，平衛自然環境及做好交通配套。發展局局長甯漢豪指，或會為人工島上興建的房屋訂立適當的單位面積下限。



▼明日大嶼最新概念圖▼



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土地及建設諮詢委員會今日(10日)舉行會議，在會上對交椅洲人工島的發展建議表示歡迎，察悉人工島將提供所需土地以發展為新一代的核心區域，包括第三個核心商業區，以及結合房屋及社區休閒設施的宜居社區。

委員建議政府在繼續規劃及落實發展項目時，密切留意對不同類型用地的需求變化，並探討進一步加強人工島的宜居度及應對氣候變化和提升生物多樣性的能力。委員亦認為有空間促進擬議交通網絡與現有基建的協同效應，並表示應適時採取所需措施處理對現有基建網絡乘載量的影響。

▼明日大嶼計劃將填海交椅洲▼



發展局局長甯漢豪感謝委員的寶貴意見，並解釋項目目前處於規劃及工程研究階段，須待進行更多工作後才細化有關具體建議。當已平整的土地將近造好時，政府會因應當時的情況落實批地和建築工程的詳細實施方案，以及考慮當中的政策事宜，例如為人工島上興建的房屋訂立適當的單位面積下限。

▼9月24日 發展局局長甯漢豪聯同大嶼山發展諮詢委員會委員視察▼



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她補充政府最近邀請了六個專業學會成立了一個合作平台，就項目的設計事宜持續溝通，以提升公眾參與和廣納意見。

委員歡迎政府建議更新及精簡《土地（為重新發展而強制售賣）條例》（第545章）下的強拍制度，以加快老舊市區重建。委員察悉政府的建議措施有四個政策方向，分別是降低強拍申請的門檻、利便多個相連地段的申請、精簡程序，以及加強支援受影響的小業主。