通關．最新｜高鐵香港段1.15復運　12306網站12時售票　預售15日

香港與內地本周日（8日）通關後運作順暢，政府昨日(11日）公布高鐵香港段會於下周日（15日）恢復行駛，政府及港鐵今早（12日）公布售票安排及班次資料。運輸及物流局局長林世雄表示，高鐵復運初期，北行及南行車票共每日一萬張，即北行及南行各五千張，乘客不需預約過關名額，在現有6萬個過關配額之上。



本港疫情進一步回落，昨日（11日）新增9,279宗確診，比昨日（10日）微跌1.07%，連續兩日回落至一萬宗以下水平，再創11月30日之後新低。另增67人死亡，總計死亡達12,548宗，七日平均死亡率升至0.475%，已經突破0.45%的全期累計死亡率，並創七個月新高。



昨日疫情概要：



-增9,279宗確診，比昨日略減100宗。

-輸入個案262宗，佔整體個案比率2.82%；相比同日24,012機場入境旅客人次，確診比率則為1.09%，七日平均比率是1.26%。

-新增67名患者死亡，7日平均死亡率略0.475%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,548人。

-本地個案帶新變異病毒株增3宗，包括XBB增1宗累計176宗，BQ1.1增2宗累計201宗。

-公院留院確診病人累計4,539宗，包括377名新確診病人，多33宗危殆，25宗嚴重。

▼廣深港高鐵香港段西九龍站往各站車費▼



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▼1月11日 警務處、入境處、海關、港鐵在西九龍站進行演練▼



【11:00】港鐵公司總經理（市務及客戶體驗）梁靜雯表示，西九龍站已全面清潔消毒，有清潔機械人及定時以1:49漂白水消毒設備定時消毒。她提醒，高鐵乘客須全程戴口罩，但禁止帶含酒精消毒劑或消毒噴霧,，她呼籲不要帶有酒精搓手液,，可帶消毒濕紙巾。

【10:50】港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，高鐵復運新增三個短途站,，包括東莞南、東莞站及廣洲東，新加站點後，可到內地61個站點。楊美珍表示，高鐵今天中午12點起透過12306網、手機APP及指定旅行社代表售票，西九龍車站下午二時重開，同時開始售票。

▼1月12日 林世雄與港鐵代表講解高鐵復運初期安排▼



【10:17】至於南韓及日本對本港航班及旅客限制，林世雄表示，已與對方溝通表達對相關限制是不合理，雙方正跟進，希望可以撤銷。

【10:15】林世雄表示，短途在15號復運後，會檢視九龍站運作情況，無暫時的時間表，承諾會檢視運作，會繼續與內地各單位就長途復運商討。以往去到廣州南和深圳北，主要原因是省內站頭好重要，因為他們是一個內地高鐵樞杻站，駁到深北和廣南對西九龍站有大吸引力，廣州東是傳統繁華商業區， 以往紅磡去廣州東，,高鐵開通後如能駁到廣州東是好事, 現時做到了，盼這服務受市民歡迎。

【10:00】運輸及物流局局長林世雄表示，高鐵復運初期，北行及南行車票共每日一萬張，即北行及南行各五千張，乘客不需預約過關名額，在現有6萬個過關配額之上。

【09:34】停擺三年，斥資約864億元興建的廣深港高鐵將於下周日（15日）重開。中國國家鐵路集團今早（12日）表示，據了解高鐵香港段的車票將於今日中午12時預售，旅客可通過12306網站、車站售票窗口、代售點、自動售票機等多種方式購票。另外，高鐵香港段將每日開38.5對車，香港西九龍至廣州南8對、至廣州東6對、至深圳北10.5對、至福田14對。中鐵集團指，鐵路部門將根據客流，適時調整跨境鐵路方案，持續推進跨境鐵路運輸有序恢復。

▼1月8日 深圳網民拍攝到香港高鐵「動感號」試車▼



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▼1月9日 運輸及物流局局長林世雄到高鐵西九龍站視察▼



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▼1月4日 高鐵西九龍站人員為恢復通車做準備▼



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▼1月2日 高鐵西九龍站準備重開▼



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▼1月9日 福田高鐵站人流稀少▼



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▼1月9日 深圳福田來港簽註辦理大廳擠滿申請者▼



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▼「通關5件事」各步驟小貼士▼



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▼1月5日 政府公布與內地通關安排懶人包▼



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港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為0.7442，回落至1以下，但速度放慢。（港大醫學院圖片）

【07:00】香港與內地本周日（8日）終於通關，2月15日全港小學及幼稚園將全面恢復全日面授課，然而跨境學童所面臨的不便卻仍未解決。深圳市民梅先生的長子今年10歲，在香港出生，現在粉嶺一間小學就讀小學四年班。自2020年初封關之後，梅先生的兒子便在深圳的家中上網課，不僅眼睛開始近視，亦因缺乏集體生活而不懂如何與同齡人相處。他希望兒子可回到香港繼續接受教育，盼政府能簡化過關程序，以快測結果代替核酸測試，或豁免近日確診過的跨境學童測試要求，便利跨境學童。

▼海關製作旅客過關小錦囊▼

