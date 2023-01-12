通關．疫情．最新｜高鐵香港段1.15恢復服務 港鐵今公布票務安排
撰文：陳葆琳 歐陽德浩 黃金棋 黃偉倫 孔繁栩 呂穎姍 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎 江麗盈 陳淑霞
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香港與內地本周日（8日）通關後運作順暢，政府昨日(11日）公布高鐵香港段會於下周日（15日）恢復行駛，港鐵今日（12日）上午公布售票安排及班次資料。
本港疫情進一步回落，昨日（11日）新增9,279宗確診，比昨日（10日）微跌1.07%，連續兩日回落至一萬宗以下水平，再創11月30日之後新低。另增67人死亡，總計死亡達12,548宗，七日平均死亡率升至0.475%，已經突破0.45%的全期累計死亡率，並創七個月新高。
昨日疫情概要：
-增9,279宗確診，比昨日略減100宗。
-輸入個案262宗，佔整體個案比率2.82%；相比同日24,012機場入境旅客人次，確診比率則為1.09%，七日平均比率是1.26%。
-新增67名患者死亡，7日平均死亡率略0.475%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,548人。
-本地個案帶新變異病毒株增3宗，包括XBB增1宗累計176宗，BQ1.1增2宗累計201宗。
-公院留院確診病人累計4,539宗，包括377名新確診病人，多33宗危殆，25宗嚴重。
▼廣深港高鐵香港段西九龍站往各站車費▼
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▼1月11日 警務處、入境處、海關、港鐵在西九龍站進行演練▼
▼1月8日 深圳網民拍攝到香港高鐵「動感號」試車▼
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▼1月9日 運輸及物流局局長林世雄到高鐵西九龍站視察▼
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▼1月4日 高鐵西九龍站人員為恢復通車做準備▼
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▼1月2日 高鐵西九龍站準備重開▼
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▼1月9日 福田高鐵站人流稀少▼
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▼1月9日 深圳福田來港簽註辦理大廳擠滿申請者▼
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▼「通關5件事」各步驟小貼士▼
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▼1月5日 政府公布與內地通關安排懶人包▼
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【07:00】香港與內地本周日（8日）終於通關，2月15日全港小學及幼稚園將全面恢復全日面授課，然而跨境學童所面臨的不便卻仍未解決。深圳市民梅先生的長子今年10歲，在香港出生，現在粉嶺一間小學就讀小學四年班。自2020年初封關之後，梅先生的兒子便在深圳的家中上網課，不僅眼睛開始近視，亦因缺乏集體生活而不懂如何與同齡人相處。他希望兒子可回到香港繼續接受教育，盼政府能簡化過關程序，以快測結果代替核酸測試，或豁免近日確診過的跨境學童測試要求，便利跨境學童。
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高鐵車費｜1.15起恢復服務 往福田二等$76 到廣州南$240元起高鐵1.15復運毋須預約 增往廣州東站 需持48小時內核酸陰性證明抗疫的士1.14完成任務停運 確診者外出求診毋須通知衞生署通關｜高鐵車票料明日開售 網傳初時每日38.5對短途列車嘉湖山莊、清水灣道8號及荃昌中心污水監測呈陽性 4萬人要快測接種疫苗｜樂善堂社區擴廣計劃啟動 2月首100接種者獲健康護理包涉社交平台售未註冊仿製新冠口服藥Primovir 37歲男遭衞生署拘捕通關｜兩地陰性標準有異 檢測商料港方調整門檻 令通關更便利藥房商會指撲熱息痛供應充足 缺貨品牌亦有貨 倡每次最多賣3盒韓國航班限制｜自由行旅客同受影響 業界料釜山、濟州行程須取消