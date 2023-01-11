留美女生稱遭父強姦　妻指被告與拉丁舞拍擋眉來眼去　始對夫起疑

美國留學女生稱3年前返港避疫時，遭六旬父親強姦案，事主的母親Y作供。她又稱，因曾見到被告與一名拉丁舞女拍擋眉來眼去，對被告起疑，後來看到被告一些通話訊息，更確定被告有婚外情。她在辯方盤問下又承認，曾跟從一名道教「師父」。該名師父於2019年因涉謀殺被捕及被拘留，她當時有份替師父打理地方，並每月探訪。



現年62歲的被告，被控於2020年3月18至3月31日期間，在住所強姦X。他另被控於同年4月某日，在住所強姦和非禮X。X案發時19歲。

62歲被告否認兩項強姦罪。（資料圖片）

被告與拉丁舞女拍擋眉來眼去

辯方問Y有關其丈夫，即被告涉婚外情的事，Y稱她懷疑被告和一名跳拉丁舞女拍擋「眉來眼去」。至2020年9至10月期間，她看過一些WhatsApp訊息，更肯定被告是有婚外情。

Y承認花不少時間在信仰

Y在辯方盤問時承認，若十多年前，因傷風等向中醫張子材求診，她之後跟張學氣功，因張信奉道教，屬佛教的密宗，她其後亦有跟隨，起初稱張為「師父」，之後改稱「師尊」。至於其他一同信奉的人，不論男女，她都稱呼他們為師兄。她亦承認當時花不少時間在信仰上。

張曾涉謀殺被捕

辯方指，張於2019年9月因涉及謀殺被捕，未獲保釋。Y在張被收柙期間，有份協助張打理地方，甚至替他支付律師費。她不記得是否有支付律師費，但承認有和其他師兄打理張的地方，每月亦有探訪被收柙的張。

被告認為Y未帶眼識人

Y提及於2020年1月時因眼疾，需進行手術。辯方指，X曾告知Y，被告認為Y跟師父一事上「未有帶眼識人」，因此才需進行眼部手術。Y同意，但不知被告是否不喜歡張。

案件明續。

案件編號：HCCC8/2022