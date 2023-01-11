高鐵1.15復運毋須預約　增往廣州東站　需持48小時內核酸陰性證明

港府今晚（11日）宣布，高鐵西九龍口岸及高鐵香港段將由下周日（15日）起恢復服務。高鐵復通初期會恢復往來​香港西九龍站至福田、深圳北及廣州南的站點，以及新增往來廣州東的服務，中途站則包括光明城、虎門、慶盛及新增的東莞南和東莞站。此外，口岸將不設預約要求，但一般來往兩地的人士須持有48小時內的核酸檢測陰性結果報告。



▼1月4日 高鐵西九龍站人員為恢復通車做準備▼



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初期恢復往來西九龍站至廣州兩車站 增停東莞南和東莞

港府表示，經與廣東省及深圳市政府協調，在中國國家鐵路集團有限公司、中國鐵路廣州局集團及香港鐵路有限公司全力配合，並獲得中央批准後，廣深港高速鐵路西九龍口岸及高鐵香港段將由1月15日起恢復服務。

政府發言人說，高鐵復通初期會恢復往來​香港西九龍站至福田、深圳北及廣州南的站點，以及新增往來廣州東的服務；中途站則包括光明城、虎門、慶盛及新增的東莞南和東莞站。

只需購票而毋須預約往內地名額

此外，高鐵西九龍口岸的開放時間與停運前相同，即上午6時30分至晚上11時30分。口岸將不設預約要求，已購票的乘客只需持有有效的車票便可透過該口岸來往兩地。

防疫要求方面，與其他口岸相同，一般來往兩地的人士須持有48小時內的核酸檢測陰性結果報告。

▼1月9日 林世雄視察高鐵站▼



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港鐵與國鐵1月8日起安排列車試運

發言人指出，特區政府一直與內地相關部門及鐵路營運單位緊密溝通和協調，確保車站、列車、有關配套及人手安排準備穩妥。港鐵與國鐵集團和廣鐵集團在1月8日起安排列車試運，讓兩地車長及工作人員熟習有關的程序及跨境路況，並測試系統運作。紀律部隊今早亦於高鐵西九龍口岸進行演練，確保通關初期口岸運作暢順。

▼1月8日 深圳網民拍攝到香港高鐵「動感號」試車▼

