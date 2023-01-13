疫情．最新｜增8260宗確診　多71人死　首現2宗本地XBB.1.5個案

本港疫情進一步回落，單日個案下降到八千宗水平，今日（13日）新增8,260宗確診，較昨日下降逾一成，當中228宗輸入個案，多71宗死亡，累計死亡個案12,693宗。繼日前出現首宗最新變異病毒株XBB.1.5輸入個案，衞生防護中心今日公布發現首2宗XBB.1.5本地個案，



政府敲定1月15日恢復廣深港高鐵服務，不設通關配額，只要成功購買車票便可北上或南下，部份日子在開售後已幾近售罄。



昨日疫情概要：



-增8,260宗確診，較昨日下跌逾一成。

-輸入個案228宗，佔整體個案比率2.76%；相比同日23,053機場入境旅客人次，確診比率則為0.99%，七日平均比率是1.33%。

-新增71名患者死亡，7日平均死亡率為0.629%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,693人。

-本地個案帶新變異病毒株增9宗，包括首2宗XBB.1.5個案，XBB亦增2宗累計共180宗，BF.7多2宗共33宗，BQ1.1多3宗累計207宗。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為0.7442，較過去多日明顯回落。（港大醫學院圖片）

▼廣深港高鐵香港段西九龍站往各站車費▼



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▼1月12日 高鐵1月15日復運 今午西九站開放售票▼



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【15:11】衞生署衞生防護中心公布，過去一星期錄得一宗新增感染類鼻疽確診個案，涉及一名居於深水埗的90歲女子，她患有多種長期病患，包括糖尿病、高血壓和高血脂。患者去年十二月二十五日開始腳趾腫痛，並向醫生求診。她其後因腫痛持續，於一月八日前往明愛醫院急症室求診，同日入院。病人情況一直穩定。她的腳趾膿腫樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

【14:51】高鐵香港段將於本月15日復運，網上售票系統12306網站、手機應用程式及西九高鐵站售票處昨日（12日）開始售票，網上已經一票難求，原來港鐵公司預留較多票數在售票站發售。《香港01》記者今日（13日）早上到站售票處視察，發現人流明顯比昨日大減。有市民表示，網上訂票卻不果，「網上飛好少，我哋自己嚟呢度買多啲飛」。

▼1月13日 高鐵西九站今日續現購票長龍▼



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【13:21】廣深港高鐵香港段1月15日恢復營運，昨（12日）起可在內地網12306及其手機應用程式（App）等購票，惟註冊及購票存在Gmail、Hotmail收不到驗證電郵、香港手機號碼未能完成雙重認證程序。

港鐵發布最新教學，由原來網站註冊購票改以教市民用手機App完成，《香港01》記者實測成功完成手機認證，惟網站需要互傳短訊（SMS）的雙重認證仍然失敗。

【11:58】政府今日（13日）公布，由1月16日起調整新冠病毒核酸檢測結果的判定標準。由該日起發出的檢測結果，除作為臨床診斷用途外，如檢測Ct值為35或以上，會一律被界定為陰性。

因應疫情發展，加上考慮到新冠病毒核酸檢測結果Ct值達35或以上的個案一般傳染性極低，衞生署衞生防護中心在評估相關風險後，決定由1月16日凌晨零時起，不再把核酸檢測結果Ct值達35或以上的人士列作確診個案。因此，有關人士不會獲發隔離令（即不用進行家居隔離，亦不會被安排進入社區隔離設施）。政府發言人表示，這將有利整體社會進一步復常。

【11:02】高鐵香港段將於周日（15日）復運，不過昨日（12日）網站開售車票後數小時，大部份車票已變成「候補」。實政圓桌立法會議員田北辰今日（13日）表示，據其了解港鐵由於擔心網上車票會被一窩蜂搶購，亦有部份市民不熟悉網上購票，故將車票配額分為網上及在西九龍高鐵站購買。

【09:52】高鐵香港段將於周日（15日）復運，不過昨日（12日）12306網站車票開售後，不少市民反映未能進行認證。港鐵今日（13日）強調，乘客以港澳台或內地電話號碼，接收買票驗證短訊，會較用電郵「快啲方便啲」，不過承認部份網頁電郵未能進行驗證，會盡快了解情況。

▼1月12日 高鐵西九站開放售票▼



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▼1月8日 深圳網民拍攝到香港高鐵「動感號」試車▼



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