疫情．最新｜連續三日確診宗數回落至一萬以下　高鐵下周日重開

本港昨日（12日）疫情進一步回落，衞生防護中心公布新增8916宗本地感染個案及292宗輸入個案，共9208宗確診，連續三日少於一萬宗，同時再多74名患者離世。

7日平均死亡率微升至0.530%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,622人。

政府敲定1月15日恢復廣深港高鐵服務，不設通關配額，只要成功購買車票便可北上或南下，部份日子在開售後已幾近售罄。



昨日疫情概要：



-增9,208宗確診，連續三日維持在一萬宗以下，較昨日下跌近0.77%。

-輸入個案292宗，佔整體個案比率3.17%；相比同日23,273機場入境旅客人次，確診比率則為1.25%，七日平均比率是1.33%。

-新增74名患者死亡，7日平均死亡率為0.530%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,622人。

-本地個案帶新變異病毒株增6宗，包括2宗XBB累計共178宗，BF.7多1宗共31宗，BQ1.1多3宗累計204宗。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為0.7442，較過去多日明顯回落。（港大醫學院圖片）

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