疫情．最新｜連續三日確診宗數回落至一萬以下 高鐵下周日重開
撰文：梁晉穎 歐陽德浩 黃金棋 黃煦緻 呂穎姍 何瑞芬 劉夢婷 江麗盈
出版：更新：
本港昨日（12日）疫情進一步回落，衞生防護中心公布新增8916宗本地感染個案及292宗輸入個案，共9208宗確診，連續三日少於一萬宗，同時再多74名患者離世。
7日平均死亡率微升至0.530%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,622人。
政府敲定1月15日恢復廣深港高鐵服務，不設通關配額，只要成功購買車票便可北上或南下，部份日子在開售後已幾近售罄。
昨日疫情概要：
-增9,208宗確診，連續三日維持在一萬宗以下，較昨日下跌近0.77%。
-輸入個案292宗，佔整體個案比率3.17%；相比同日23,273機場入境旅客人次，確診比率則為1.25%，七日平均比率是1.33%。
-新增74名患者死亡，7日平均死亡率為0.530%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,622人。
-本地個案帶新變異病毒株增6宗，包括2宗XBB累計共178宗，BF.7多1宗共31宗，BQ1.1多3宗累計204宗。
▼廣深港高鐵香港段西九龍站往各站車費▼
+2
▼1月8日 深圳網民拍攝到香港高鐵「動感號」試車▼
+1
▼1月11日 深水埗梁添刀廠的大鋼刀招牌拆卸▼
+26
▼「通關5件事」各步驟小貼士▼
+1
▼1月9日 深圳福田來港簽註辦理大廳擠滿申請者▼
+3
▼1月9日 尖沙咀廣東道奢侈品牌名店遊客不多▼
+11
▼1月10日 國際美酒展開幕▼
+11
高鐵通關｜每日6班車往廣州東 車程1小時40分 行經直通車軌道高鐵訂票｜年三十前西九站開出門票全售罄 深圳北轉乘車票剩少量兔年︱黃大仙祠復辦上頭炷香 善信注意事項逐點解構房協紅磡長者安居樂項目命名「豐頤居」 涉312伙設智能緊急支援通關後首個內地在港推介會舉行 曾國衞籲港企把握時機前海拓商機大亞灣應變跨部門演習 動員1400人模擬爆嚴重事故 撤離傷者高鐵訂票｜與妻女分隔三年 父心急北上團年 西九站碰運現場撲飛通關｜中港牌車輛驗車無期 議員倡中檢「特事特辦」外判驗車工作內地人湧港接種復必泰疫苗？ 港府公布下周一起非港人須自費打針高鐵訂票｜西九自助售票機購票不求人教學 惟不收八達通和現金翠嶺峰、愉田苑、華心邨等污水監測呈陽性 當局派4萬快測包通關｜旅發局下月起推全球大型宣傳 向旅客派優惠券 賞免費特飲通關｜中港牌車主預約驗車難 致電熱線千次不通 親身辦理食白果旺角旅遊中心復業近10間旅行社進駐 姚柏良籲一周後再檢視高鐵票兔年｜黃大仙祠復辦頭炷香 年三十晚上9時開放善信入內等候高鐵通關｜廣州實測電子車票回鄉證購票入閘處處碰壁 附詳細攻略通關｜高鐵重開乘坐須佩戴口罩 不能攜含酒精的搓手液登車高鐵訂票｜一文看清購票渠道 親往西九站要帶回鄉證 網購12306