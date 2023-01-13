高鐵訂票｜12306網站屢見驗證問題　港鐵改教用App　三步完成註冊

廣深港高鐵香港段1月15日恢復營運，昨（12日）起可在內地網12306及其手機應用程式（App）等購票，惟註冊及購票存在Gmail、Hotmail收不到驗證電郵、香港手機號碼未能完成雙重認證程序。



港鐵發布最新教學，由原來網站註冊購票改以教市民用手機App完成，《香港01》記者實測成功完成手機認證，惟網站需要互傳短訊（SMS）的雙重認證仍然失敗。



▼1月12日 高鐵1月15日復運 西九站開放售票▼



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高鐵恢復營運後，將全面電子化，不設現場售實體票，而原來港鐵購票網站亦會停用。港鐵在高鐵網站更新有關12306註冊、購票等教學流程，由原來教路在12306網買票，改為使用手機App。

12306註冊須知：

1）註冊用戶購票時，需提供及通過手機號碼核驗，建議以手機號碼註冊賬戶，之後便不用再進行核驗

2）因應個別電訊網絡或服務計劃，旅客或未能使用手機號碼於12306綫上票務平台註冊及購票，請與相關電訊商查詢

3）外國護照的旅客亦可使用12306.cn網站及鐵路12306手機App的英文平台註冊賬戶，英文平台只接受以電郵地址註冊

4）於12306.cn網站及鐵路12306手機App註冊賬戶手續大致相同，而使用手機註冊流程更為順暢。12306手機App可於12306.cn 網站首頁，掃瞄二維碼下載官方App (下載apk檔時須開啟手機許可權限) iPhone用戶亦可在App Store搜索 "鐵路12306" 下載App

5）12306服務時間為上午05:00至凌晨01:00 ，周二為上午05:00至晚上23:30（購票及改票）/ 每日24 小時（退票）



12306註冊及啟動帳戶三部曲：

歩驟一：開啟手機App



按右下方點擊【我的】，點擊左上方【未登錄】，按【註冊】

步驟二：填寫個人資料



填妥所需的個人資料後，閱讀並同意服務條款及隱私權政策，再點擊【下一步】，轉跳到信息驗證版面

小貼士：

1）使用回鄉證及台胞證，必須以簡體字輸入姓名

2）如同時填寫手機號碼及電郵地址，啟動賬戶連結只會發送至電郵地址作核驗，請於完成註冊後，在【我的】版面左上方點擊【手機未核驗】，按指示進行手機號碼核驗，以方便日後購票

3）若以手機號碼於12306網站註冊，需於完成註冊後，按提示登入賬戶再進行手機號碼核驗

歩驟三：完成註册



完成手機號碼核驗啟動賬戶後，仍需再通過實名核驗，方可進行購票。實名驗證會於24小時內進行。

小貼士：

可在帳戶內查看實名驗證結果。只需登入12306手機App，核驗結果於賬戶名稱左上方顯示。另外，詳細個人信息，可於點擊賬戶名稱後，進入【我的賬戶】查看。

另外，12306手機App以人證核驗可有更多票務便利，包括線上管理別人代其以電子支付方式購買的車票，包括改票及退票等。

進行人證核驗程序：



步驟一：開啟鐵路12306手機App按右下方點擊【我的】，再點擊左上方【未登錄】，登入賬戶

步驟二：點擊【人證核驗】

步驟三： 閱讀並同意認證服務協議及隱私權政策後，再按【開始核驗】

步驟四：驗證成功