疫情．最新｜增7749宗　多54人死　本地新變異病毒株個案多6宗

本港疫情再降溫，回落至七千宗水平，今日（14日）增加7,749宗確診，較昨日下跌6.18%，包括186宗輸入，多54人死亡，累計死亡個案12,747宗。本地新變異病毒株個案增加6宗。



流感病毒殺到，衞生防護中心今日（14日）公布正調查一宗兒童感染甲型流感死亡個案，為近三年來首宗死亡個案，死者為患有遺傳疾病，並須接受紓緩治療的四歲女童，自去年12月24日起發燒、咳嗽和流鼻水，並於同日被送到屯門醫院，其後入住該院兒科深切治療部接受治療。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。情況其後轉壞，於12月28日死亡。



港府今日（14日）下午宣布，經與廣東省政府和深圳市政府溝通協調後，決定在香港與內地通關第一階段下，在本月18日（年廿七）至21日（年三十）此四日，將現時指定陸路口岸，即深圳灣口岸、文錦渡口岸、落馬洲支線／福田口岸的每日單向總人數安排由5萬人提升至6.5萬人，港珠澳大橋（珠海）的每日單向人數安排（只適用於私家車和跨境出租車司機和乘客）則由1000人提升至2 000人，即合共每日6.7萬配額，以回應兩地人士對於春節前經相關口岸相互往來的殷切需求。



政府一站通香港往內地指定口岸預約網站

香港與內地通關於年廿七至年三十每日人數最新安排

今日疫情概要：



-增7,749宗確診，較昨日下跌6.18%。

-輸入個案186宗，佔整體個案比率2.4%；相比同日23,647機場入境旅客人次，確診比率則為0.79%，七日平均比率是1.16%。

-新增54名患者死亡，7日平均死亡率為0.676%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,747人。

-本地個案帶新變異病毒株增6宗，包括BF.7多3宗共36宗，BQ1.1多3宗累計210宗。



港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.7163，但有止跌回升苗頭。（港大醫學院圖片）

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【17:16】新冠肺炎疫情持續，本港今日（14日）新增7,749宗確診，連續五日維持在一萬宗以下，較昨日微跌6.18%。院舍呈報個案亦有回落，有19間院舍有確診個案，當中有25名院友及1名員工確診。過去五天內曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友數目為199人，新增確診員工數目為54人。

【16:47】政府今日（14日）公布，觀塘區翠屏（南）邨污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在。政府將陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【16:38】新冠肺炎疫情三年，不少人都帶上口罩防疫，令到流感高峰期在近三年來沒有出現過，惟近日放寬防疫措施後，流感病毒再襲港。衞生防護中心今日（14日）公布，一名患有遺傳疾病，並須接受紓緩治療的四歲女童，自去年12月24日起發燒、咳嗽和流鼻水，並於同日被送到屯門醫院，其後入住該院兒科深切治療部接受治療。

她的的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。她的情況其後轉壞，在入院四日後死亡。連同今日的個案，衞生防護中心今季度共錄得三名兒童因染感冒而病危，一名兒童死亡。

【15:00】港府宣布，經與廣東省政府和深圳市政府溝通協調後，決定在香港與內地通關第一階段下，在本月18日（年廿七）至21日（年三十）此四日，將現時指定陸路口岸的每日單向總人數安排由5萬人提升至6.5萬人，港珠澳大橋（珠海）的每日單向人數安排（只適用於私家車和跨境出租車司機和乘客）則由1000人提升至2 000人，即合共每日6.7萬配額，以回應兩地人士對於春節前經相關口岸相互往來的殷切需求。

【13:58】內地及本港疫情持續，市面止痛退燒藥缺貨，更有市民在港搶購必理痛等止痛退燒藥，到國內轉售。政府昨日公布指引，建議藥房向每人售賣不多於60粒撲熱息痛藥片或300毫升藥水，但醫生處方則不受限。

由於醫生處方不受限，不少病人數月才在公立醫院門診覆診一次的市民，其實都可以領取大量撲熱息痛藥物，甚至一次取得數百粒。社區組織協會幹事彭鴻昌指出，因為公院覆診時間長，曾有不少病人一次性取得數百粒長效止痛藥，「有啲多到每次拎藥後都可以送啲畀人。」故認為情況不理想。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明建議，可以減少處方有需要時才服用的病人的「撲熱息痛」，例如減少一半數量，以免造成浪費。

【13:28】政務司司長陳國基預告將適度上調新春前幾天的過關配額，因自香港與內地通關第一階段在1月8日實施以來，整體上各口岸運作良好，市民過關流程暢順。從特區政府網上預約系統所見，尤其是1月18至21日，即年廿七至年三十的時段最受歡迎，將近或甚至已約滿。就此，經與粵、深政府全力溝通協調後，在逐步有序推展兩地通關的原則下，均同意有空間適度提升以上幾天經指定陸路口岸過關的每日人數安排，回應通關需求。政府將在今午3時正通過新聞稿公布最後敲定的新春前通關人數安排詳情。

【12:36】本港近日出現撲熱息痛搶購潮，政府昨（13日）公佈表示，藥房應按顧客醫療需要供應合理分量藥物，並發指引建議在每人每次限售不多於60粒撲熱息痛藥片或300毫升藥水。

港九藥房總商會副理事長張德榮表示，在本周四（12日）已向會員發出通告，呼籲藥房會員應向顧客出售適量的藥品，建議每位顧客購買不多於3盒止痛藥，他認為相關分量合理，因新冠肺炎引發的發燒及頭痛等一般維持數日，故60粒分量合理，而業界普遍亦接受相關指引。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則表示，依靠藥房自律出售十分困難，「做生意多多都肯賣。」

【11:28】香港與內地「通關」一周，高鐵明日（15日）重開，運輸及物流局局長林世雄今日在電台節目表示，首階段通關後整體安排順暢，東鐵及跨境巴士服務沒問題，過關人數在當局預期之內，當局會密切留意過關名額預約情況，檢視是否有需要增加名額。



高鐵方面，林世雄指目前只是公開售賣部分車票，會視乎口岸配套準備再推出餘票，當局會注視復運後的情況，確保西九龍及口岸運作暢順，然後與內地檢視，在適當時候恢復長途路線。

【09:53】本港疫情進一步回落，單日個案下降到8000宗水平。政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今日（14日）指，本港混合免疫屏障高，估計未來數日確診數字或進一步下跌：「疫情基本上可能已經過去，可以話好快復常。」他又相信，通關對本地疫情影響不大，不過仍要慎防流感夾擊，故「口罩令」要繼續實施。

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【08:00】盛載港人集體回憶的海上畫舫珍寶海鮮舫，在南海一去不返，同系的太白海鮮舫成「珍寶王國」唯一遺物。它雖獲「白武士」垂青，但久日未經打理的船身歷盡風雨，已殘破不堪，由於未能於香港覓得維修師傅，未來會被拖至內地重整，短時間內未能恢復營業。

新掌舵者說，擬於啟德郵輪碼頭設立主題紀念館，講解香港海上畫舫的故事，最快於今年8月開幕。日後食客登上這艘畫舫定要留意中央的龍椅，電影《食神》中薛家燕食黯然銷魂飯時的一幕，正是在太白海鮮舫拍攝，而非在已「魂斷」南中國海的珍寶海鮮舫上。

▼上船直擊殘破太白海鮮舫▼



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