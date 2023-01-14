疫情．最新｜確診宗數回落至9000以下　高鐵部份日子車票售罄

本港疫情進一步回落，單日個案下降到八千宗水平，昨日（13日）新增8,260宗確診，較前日下降逾一成，當中228宗輸入個案，多71宗死亡，累計死亡個案12,693宗。繼早前出現首宗最新變異病毒株XBB.1.5輸入個案，衞生防護中心昨日公布發現首2宗XBB.1.5本地個案。



廣深港高鐵明日（15日）恢復服務，部份日子的車票在開售後已幾近售罄。



昨日疫情概要：



-增8,260宗確診，較昨日下跌逾一成。

-輸入個案228宗，佔整體個案比率2.76%；相比同日23,053機場入境旅客人次，確診比率則為0.99%，七日平均比率是1.33%。

-新增71名患者死亡，7日平均死亡率為0.629%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,693人。

-本地個案帶新變異病毒株增9宗，包括首2宗XBB.1.5個案，XBB亦增2宗累計共180宗，BF.7多2宗共33宗，BQ1.1多3宗累計207宗。



港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.7163，但有止跌回升苗頭。（港大醫學院圖片）

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【08:00】盛載港人集體回憶的海上畫舫珍寶海鮮舫，在南海一去不返，同系的太白海鮮舫成「珍寶王國」唯一遺物。它雖獲「白武士」垂青，但久日未經打理的船身歷盡風雨，已殘破不堪，由於未能於香港覓得維修師傅，未來會被拖至內地重整，短時間內未能恢復營業。

新掌舵者說，擬於啟德郵輪碼頭設立主題紀念館，講解香港海上畫舫的故事，最快於今年8月開幕。日後食客登上這艘畫舫定要留意中央的龍椅，電影《食神》中薛家燕食黯然銷魂飯時的一幕，正是在太白海鮮舫拍攝，而非在已「魂斷」南中國海的珍寶海鮮舫上。

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