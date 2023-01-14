疫情．最新｜確診宗數回落至9000以下　高鐵部份日子車票售罄

撰文：黃金棋 呂穎姍 劉夢婷 梁晉穎
出版：更新：

本港疫情進一步回落，單日個案下降到八千宗水平，昨日（13日）新增8,260宗確診，較前日下降逾一成，當中228宗輸入個案，多71宗死亡，累計死亡個案12,693宗。繼早前出現首宗最新變異病毒株XBB.1.5輸入個案，衞生防護中心昨日公布發現首2宗XBB.1.5本地個案。

廣深港高鐵明日（15日）恢復服務，部份日子的車票在開售後已幾近售罄。

疫情．1.13｜增8260宗確診　多71人死　首現2宗本地XBB.1.5個案

昨日疫情概要：

-增8,260宗確診，較昨日下跌逾一成。
-輸入個案228宗，佔整體個案比率2.76%；相比同日23,053機場入境旅客人次，確診比率則為0.99%，七日平均比率是1.33%。
-新增71名患者死亡，7日平均死亡率為0.629%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,693人。
-本地個案帶新變異病毒株增9宗，包括首2宗XBB.1.5個案，XBB亦增2宗累計共180宗，BF.7多2宗共33宗，BQ1.1多3宗累計207宗。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.7163，但有止跌回升苗頭。（港大醫學院圖片）

▼1月13日　高鐵恢復售票第二日購票人龍大減▼

+18

▼1月12日　西九龍高鐵站高鐵訂票流程示意圖▼

+11

▼1月11日　警務處、入境處、海關、港鐵在西九龍站進行演練▼

▼1月8日　深圳網民拍攝到香港高鐵「動感號」試車▼

+1

▼「通關5件事」各步驟小貼士▼

+1
太白海鮮舫｜《食神》薛家燕坐龍椅場面真拍攝地　將拖往內地修復太白海鮮舫｜白武士打救耗資5000萬復修　擬中西合璧推廣香港品牌

【08:00】盛載港人集體回憶的海上畫舫珍寶海鮮舫，在南海一去不返，同系的太白海鮮舫成「珍寶王國」唯一遺物。它雖獲「白武士」垂青，但久日未經打理的船身歷盡風雨，已殘破不堪，由於未能於香港覓得維修師傅，未來會被拖至內地重整，短時間內未能恢復營業。

新掌舵者說，擬於啟德郵輪碼頭設立主題紀念館，講解香港海上畫舫的故事，最快於今年8月開幕。日後食客登上這艘畫舫定要留意中央的龍椅，電影《食神》中薛家燕食黯然銷魂飯時的一幕，正是在太白海鮮舫拍攝，而非在已「魂斷」南中國海的珍寶海鮮舫上。

▼上船直擊殘破太白海鮮舫▼

+9

▼1月12日　嗇色園黃大仙祠公布上頭炷香安排▼

+13
疫情香港｜首現變種XBB.1.5本地個案　今增8260確診　多71人離世疫情｜孔繁毅倡取消確診者隔離令　非重症者可如常戴口罩上班疫情｜五成死亡確診者已打三針疫苗　許樹昌籲補打第四針疫情｜增11641宗確診回落17.5%　死亡率升破0.4%創七個月新高通關｜何栢良料農曆新年後爆新一波疫情　籲打三針市民接種加強劑每周疫情｜上周12萬人確診按周減逾26%　Omicron亞型現上升趨勢澳門周日起確診免申報與隔離　專家：通關後疫情若平穩香港可跟隨疫情｜XBB.1.5首入本港　內地瘋傳大便失禁？　專家：無科學根據高鐵通關｜每日6班車往廣州東　車程1小時40分　行經直通車軌道通關｜中港牌車輛驗車無期　議員倡中檢「特事特辦」外判驗車工作通關｜旅發局下月起推全球大型宣傳　向旅客派優惠券　賞免費特飲高鐵通關｜廣州實測電子車票回鄉證購票入閘處處碰壁　附詳細攻略通關｜中港牌車主預約驗車難　致電熱線千次不通　親身辦理食白果通關｜高鐵重開乘坐須佩戴口罩　不能攜含酒精的搓手液登車通關｜高鐵中午12時正式售票　西九站2時開放　全面採用電子車票通關｜高鐵1.15恢復服務　南北行各5000張車票　不佔用5萬配額
新冠肺炎
01 Video
我主場
通關
衞生署
衞生防護中心
醫務衞生局
高鐵
高鐵西九龍站