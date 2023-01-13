年宵｜維園、花墟公園及荃灣花市用科技監察人數　人流過多需取票

食環署今日（13日）公佈，2023年農曆年宵市場於1月16日（年廿五）至1月22日（年初一）凌晨2時，一連7天在15個地點舉行，共設922個濕貨攤位銷售年花。



各銷售點會應用科技措施監察人流數量並控制場內人數。在銅鑼灣維多利亞公園、深水埗花墟公園和荃灣沙咀道遊樂場這三個人流較多的年宵市場，會有特別安排控制入場人數。當人流增多，取票系統會啓動，市民可於現場取票，或下載免費流動應用程式遙距取票。



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可遙距取票 收通知後60分鐘內到達召集區

食環署表示，各農曆年宵市場會應用科技措施監察人流數量，並在有需要時實施人流管制。此外，在銅鑼灣維多利亞公園、深水埗花墟公園和荃灣沙咀道遊樂場這三個人流較多的年宵市場，會有特別安排控制入場人數。當人流增多，取票系統會啓動，市民可於現場取票，或下載免費流動應用程式遙距取票。收到通知後，在60分鐘內到達召集區便可進場。

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政府網頁紅、黃、綠燈顯示在場人數

發言人還表示，15個年宵市場的人流及輪候情況，會以紅、黃、綠燈形式，在各年宵市場現場及食環署網頁上顯示，方便市民知悉人流情況。綠色代表人流較少，無需輪候進場；黃色代表人流增多，市民需輪候進場；紅色代表場內及輪候人數眾多，輪候時間會比較長。

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發言人指，因應政府最新防疫抗疫政策，年宵市場的相關措施已作出適當調整。防疫措施包括：所有入場人士必須配戴口罩、攤檔經營者必須在營業時間內在其攤檔提供足夠消毒搓手液供顧客使用，以及每天用1比99經稀釋的家用漂白水清潔及消毒攤檔。就調整後的防疫安排，食環署已以書面方式通知所有攤檔的檔主。

有關2023年農曆年宵市場的地點和開放時間、取票流程及常見問題等資料，可參閱食環署網頁或致電食環署熱線2868 0000查詢。

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