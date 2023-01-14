撲熱息痛｜公院覆診不受限　社協：一次攞幾百粒　多到可送畀人

內地及本港疫情持續，市面止痛退燒藥缺貨，更有市民在港搶購必理痛等止痛退燒藥，到國內轉售。政府昨日公布指引，建議藥房向每人售賣不多於60粒撲熱息痛藥片或300毫升藥水，但醫生處方則不受限。



由於醫生處方不受限，不少病人數月才在公立醫院門診覆診一次的市民，其實都可以領取大量撲熱息痛藥物，甚至一次取得數百粒。社區組織協會幹事彭鴻昌指出，因為公院覆診時間長，曾有不少病人一次性取得數百粒長效止痛藥，「有啲多到每次拎藥後都可以送啲畀人。」故認為情況不理想。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明建議，可以減少處方有需要時才服用的病人的「撲熱息痛」，例如減少一半數量，以免造成浪費。



▼12月26日 必理痛缺貨▼



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政府昨（14日）發新聞稿，建議藥房向每人售賣不多於60粒撲熱息痛藥片或300毫升藥水，但醫生處方則不受限。不過，不少公立醫病人，因為很多每隔數月才可以覆診一次，故每次都可以拿取大量「撲熱息痛」藥物，與現時衞生署建議的上限似乎有不一致的地方。

彭鴻昌表示，因公院覆診時間長，不少病人在公立醫院都可以拿取大量「撲熱息痛」藥物。（資料圖片）

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，病人可以拿取那麼多藥物，是因為公院覆診時間長，不少病人都要等上半年至一年才可以覆診，故醫生會一次過處方大量的藥物。他亦指，專科中以痛症患者可以拿到最多的止痛藥，有不少病人可一次性取得數百粒長效止痛藥，「有啲多到每次拎藥後都可以送啲畀人」。

雖然醫管局現時已有「覆配易」，為覆診期達16個星期或以上的內科專科門診病人，分數期處方藥物，但彭鴻昌亦認為不少有需要時才使用的「撲熱息痛」藥物被過多處方，造成浪費，「但依個牽涉的是整個醫療系統的問題。」

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，可以建議減少處方有需要時才使用的「撲熱息痛」藥物數量，「唔需要假設病人每日都要食依隻藥，可以減少一半比個病人。」不過，他亦指，在減少處方「撲熱息痛」藥物前需要先與病人溝通，而病人如在家中有剩藥未服用也應與醫生交代，以免造成浪費。