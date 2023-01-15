疫情．最新｜增6261宗確診按日大減兩成　66名患者不治

高鐵香港段停擺三年後今日（15日）重開，前往深圳北站頭班車7時03分開出，至於開往復運後新增站點、廣州東站的頭班車8時01分出發。港鐵表示，高鐵西九龍站已全面清潔消毒，乘客在高鐵上需要全程戴口罩，並禁止攜帶消毒劑和消毒噴霧上車，港鐵職員會在檢查乘客行李期間同時檢查他們的48小時核酸檢測陰性報告。



香港疫情方面，衞生署衞生防護中心公布新增6,091宗本地感染個案，以及170宗檢測陽性輸入個案，總數6,261宗，按日大幅回落兩成，三年來累計2,831,717人染疫。再多66名患者不治，總數增至12,813宗。



昨日疫情概要：

-增7,749宗確診，較昨日下跌6.1%。

-輸入個案186宗，佔整體個案比率2.4%；相比同日23,647機場入境旅客人次，確診比率則為0.79%，七日平均比率是1.16%。

-新增54名患者死亡，7日平均死亡率為0.676%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,747人。

-本地個案帶新變異病毒株增6宗，包括BF.7多3宗共36宗，BQ1.1多3宗累計210宗。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.7083，但有止跌回升苗頭。（港大醫學院圖片）

【17:00】衞生署衞生防護中心公布新增6,091宗本地感染個案，以及170宗檢測陽性輸入個案，總數6,261宗，再降至回落後低位。

再多66名患者不治，總數增至12,813宗。醫管局表示，根據初步分析，當中27名病人的死因與新冠病毒有關，其餘39名病人的死因沒有關連。

【16:51】政府今日（15日）表示，東區、沙田區、及屯門區9個地點檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，當局將會向包括馬鞍山嵐岸、薈朗及薈晴、以及屯門區大興花園和鰂魚涌康蕙花園等9屋苑或村落的居民、清潔員工及物管員工派發合共約4萬個快測包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【15:26】香港高鐵西九龍站今日（15日）重開，新增西九龍站往廣州東站班次，官方預計車程約1小時42分鐘。港人拍回鄉證出閘後，地面有箭嘴指示前往公共運輸站，如果要回程返港，可以現場購票，但只有4部自助售票機提供回港車票，輸入目的地要入「XG」（香港普通話併音縮寫）才會顯示「香港西九龍站」。當完成安檢後，便可到四樓第四號候車室，等指示到月台登車。

▼1月15日 廣州東站直擊▼



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【14:50】廣深港高鐵香港段自兩地封關後，停駛三年終在今日（15日）恢復行駛。早上10時再有一輛高鐵抵港，當中不少乘客為港人，部份經常來回中港工作，亦有人已移居美國經香港轉機。他們均認為高鐵方便快捷，明言下次北上會再乘坐高鐵，「我打算以後基本上會選擇高鐵喇！」

【14:17】香港高鐵西九龍站今日（15日）復運，新增前往廣州東的支線。《香港01》乘搭首班G6552列車上廣州東，全程1小時37分鐘比預期中快4分鐘。乘客如肚餓可以光顧小賣部，有粥品、煲仔飯、粉麵、蛋糕、雙皮奶等等，不過，當記者掏出現金時，小賣部鼓勵乘客使用「支付寶」，最終職員要「籌旗」找「散紙」。

【13:33】廣深港高鐵香港段重開，乘客今（15日）起可在西九龍站乘高鐵列車往深圳、東莞及廣州等地，但出入境須持48小時核酸陰性證明。《香港01》記者今早實測坐高鐵前往深圳北站，再坐高鐵返回西九龍站，因現時正直內地春運，深圳北站人頭湧湧，各個月台閘口均大排長龍，乘客坐高鐵回程時務必提早至少半小時至站等候，以免錯過班次。



記者實測亦發現，乘高鐵回港時先要在內地車站經過三重關卡，抵港後亦有四關卡要過，乘客小心注意。

【13:25】香港高鐵停運3年今日（15日）終於復運，相信不少市民因久未坐高鐵而感陌生，《香港01》記者實測經西九龍站登車，乘客在自助通道閘口，插入回鄉證便可入閘。不過，在辦理電子健康申報比較花時間，花費了10分鐘才完成，尤其需要提供「其他境內聯絡人」，如果獨行北上就比較「頭痕」。其後經一地兩檢完成入境程序，便可到候車室等上車。全程大約20分鐘。

【13:17】本港上月8日起分階段與內地通關，全港唯一一間提供跨境車輛檢驗服務的「中國檢驗有限公司」汽車檢驗中心（中檢）預約爆滿，不少急於北上中港牌車主未能驗車，回鄉夢碎。

香港汽車工業學會會長李培耀預料，倘本港繼續只有一間驗車中心能提供驗車服務，相信至少需要大半年時間，方能消化目前至少三萬架領有中港牌車輛，建議港府參考澳門，授權已獲政府委任的車輛測試中心（Car Testing Centre）驗車，減輕中檢壓力。

【13:15】香港高鐵今日（15日）重新投入運作，增設西九龍站來往廣州東站的班次。不少居住廣州東的乘客大讚新班次方便，有女士帶同兩老到香港遊玩，形容西九龍站感覺「清清爽爽」，相反以前乘城際直通車到紅磡站，設備較舊交通也不便。



有在廣州東工作的港媽，帶同3年未回港的兒子探親，笑言「可能已經唔認得人」，她又指，雖然高鐵車票比經羅湖來港貴少少，但「唔使經羅湖，車票係貴少少，但買到時間。」

▼1月15日 乘搭高鐵出境程序▼



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▼1月15日 新支線往廣州東首班車開出▼



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【11:05】停擺三年的廣深港高鐵今日（15日）終於重開。港鐵過境鐵路總管張志強今早表示，整體運作順暢，多班列車車票售罄，惟有零星內下旅客的核酸檢測報告出現問題，需要折返內地，再由當地海關作相應安排。另外，高鐵車票全面改為電子化，不再設實體票，需以旅遊證件，如回鄉證入閘。張志強提醒，如以回鄉證入閘，證件有相的正面向上，放置在左上角，並除下口罩，讓面容識別系統核對資料。

【10:57】本港與海外及內地恢復通關，旅遊發展局總幹事程鼎一今（15日）接受電台訪問時指，本港旅遊業界終迎來復常，形容是守得雲開見月明，但業界人手不足是挑戰，故需時恢復接待能力。



內地訪港旅客人數不似預期，他指，內地近日始復辦赴港旅遊簽注，另臨近農曆新年，不少人回鄉過年，相信稍後訪港人數會逐增，亦感樂觀。旅發局已預備多項宣傳及購物優惠歡迎旅客重臨，另本港3月有多場大型文藝盛事，有信心會吸引大量旅客重臨香港。

【09:30】停擺近三年的廣深港高鐵今日（15日）重啟，運輸及物流局局長林世雄今早於西九高鐵站表示，復運初期只提供短途列車服務，未有重開長途列車的具體時間表，會視乎西九站的營運情況，再與內地聯繫溝通。他又指，留意到前往廣州的列車車票較緊張，會觀察重開後的營運狀況，研究是否有空間增加車票。

▼1月15日 港鐵安排歡迎首批南下高鐵乘客▼



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【09:11】廣深港高鐵香港段自兩地封關後，停駛三年終在今（15日）恢復行駛。首班南下高鐵在早上近8時抵港，首名出閘的旅客來港為了與客戶見面，故專程乘坐頭班車，認為別具紀念意義。另有旅客計劃即日來回，計劃到迪士尼樂園及海洋公園遊玩，金額更「不設上額」。

▼1月15日 高鐵7:20往深圳北列車乘客不多▼



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【08:41】高鐵香港段因新冠病毒疫情停駛三年，終在今日（15日）恢復行駛。首班由香港西九龍站經新支線開往廣州東的G6552列車於8時01分開出。西九龍站今早有不少乘客候車，但大部份都是去福田、東莞等地。

有在港升學多年的女生表示，疫情期間返回內地動不動就隔離十數天，令她卻步，因此已有近4年沒有回鄉，十分掛念家人。她指西九龍站比以往羅湖轉車更快更方便，笑言「以後每個星期都可以返去了」。

▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



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【08:21】受疫情影響停擺三年的廣深港高鐵香港段今日（15日）恢復營運，提供高鐵列車班次往深圳北、廣州南及廣州東等地。首班車早上7時03分開出，《香港01》乘坐7時20分第二班開往深圳北站的列，該列車在開始售票當日12306網站已顯示售罄，但實際車上人煙稀少，目測9成座位無人坐。

有港大博士生3年前坐高鐵從山東到香港，未料疫情令他與家人分隔3年，今日再坐高鐵返鄉過年心情激動，料一到埗會擁抱家人，和他們吃飯。

▼1月13日 高鐵恢復售票第二日購票人龍大減▼



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【07:31】廣深港高鐵香港段停擺三年後今日（15日）恢復營運，首班車於今早7時03分開出往深圳北站。早上5時許天未光，已有約50名乘客在高鐵西九龍站閘外等候入站。有鐵路迷今早特意穿着中國鐵路人員制服，扮演中國鐵路職員到場坐頭班車，「𠵱家我哋坐中國鐵路梗係着返中國鐵路制服」，彌補2018年高鐵通車時不在港未能坐頭班車遺憾 ，「嗰時好傷心，我其實好想嚟」。

【06:06】高鐵香港段因新冠病毒疫情停駛三年，終在今日（15日）恢復行駛，首班於7時03分由高鐵西九龍站駛往深圳北站，有乘客清晨一早已到站等候上車，獲派紀念品。今日恢復營運並新增三個站，可直達廣州市中心的廣州東站。首班往東莞及廣州東站列車則在早上8時1分開出。

高鐵香港段今日（15日）恢復行駛，港鐵高層(左起）港鐵公司事務總監蔡少綿、行政總裁金澤培主席歐陽伯權香港客運服務總監楊美及車務總監李家潤今早6時舉行復通剪綵儀式。（廖雁雄攝）

▼1月12日 西九龍高鐵站高鐵訂票流程示意圖▼



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▼1月12日 中港牌車輛到指定驗車中心「中國檢驗」極困難▼



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▼1月12日 旺角旅遊中心復業▼



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▼1月12日 嗇色園黃大仙祠公布上頭炷香安排▼

