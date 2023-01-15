疫情．最新｜增6261宗確診按日大減兩成 66名患者不治
高鐵香港段停擺三年後今日（15日）重開，前往深圳北站頭班車7時03分開出，至於開往復運後新增站點、廣州東站的頭班車8時01分出發。港鐵表示，高鐵西九龍站已全面清潔消毒，乘客在高鐵上需要全程戴口罩，並禁止攜帶消毒劑和消毒噴霧上車，港鐵職員會在檢查乘客行李期間同時檢查他們的48小時核酸檢測陰性報告。
香港疫情方面，衞生署衞生防護中心公布新增6,091宗本地感染個案，以及170宗檢測陽性輸入個案，總數6,261宗，按日大幅回落兩成，三年來累計2,831,717人染疫。再多66名患者不治，總數增至12,813宗。
昨日疫情概要：
-增7,749宗確診，較昨日下跌6.1%。
-輸入個案186宗，佔整體個案比率2.4%；相比同日23,647機場入境旅客人次，確診比率則為0.79%，七日平均比率是1.16%。
-新增54名患者死亡，7日平均死亡率為0.676%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,747人。
-本地個案帶新變異病毒株增6宗，包括BF.7多3宗共36宗，BQ1.1多3宗累計210宗。
【17:00】衞生署衞生防護中心公布新增6,091宗本地感染個案，以及170宗檢測陽性輸入個案，總數6,261宗，再降至回落後低位。
再多66名患者不治，總數增至12,813宗。醫管局表示，根據初步分析，當中27名病人的死因與新冠病毒有關，其餘39名病人的死因沒有關連。
【16:51】政府今日（15日）表示，東區、沙田區、及屯門區9個地點檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，當局將會向包括馬鞍山嵐岸、薈朗及薈晴、以及屯門區大興花園和鰂魚涌康蕙花園等9屋苑或村落的居民、清潔員工及物管員工派發合共約4萬個快測包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
【15:26】香港高鐵西九龍站今日（15日）重開，新增西九龍站往廣州東站班次，官方預計車程約1小時42分鐘。港人拍回鄉證出閘後，地面有箭嘴指示前往公共運輸站，如果要回程返港，可以現場購票，但只有4部自助售票機提供回港車票，輸入目的地要入「XG」（香港普通話併音縮寫）才會顯示「香港西九龍站」。當完成安檢後，便可到四樓第四號候車室，等指示到月台登車。
▼1月15日 廣州東站直擊▼
【14:50】廣深港高鐵香港段自兩地封關後，停駛三年終在今日（15日）恢復行駛。早上10時再有一輛高鐵抵港，當中不少乘客為港人，部份經常來回中港工作，亦有人已移居美國經香港轉機。他們均認為高鐵方便快捷，明言下次北上會再乘坐高鐵，「我打算以後基本上會選擇高鐵喇！」
【14:17】香港高鐵西九龍站今日（15日）復運，新增前往廣州東的支線。《香港01》乘搭首班G6552列車上廣州東，全程1小時37分鐘比預期中快4分鐘。乘客如肚餓可以光顧小賣部，有粥品、煲仔飯、粉麵、蛋糕、雙皮奶等等，不過，當記者掏出現金時，小賣部鼓勵乘客使用「支付寶」，最終職員要「籌旗」找「散紙」。
【13:33】廣深港高鐵香港段重開，乘客今（15日）起可在西九龍站乘高鐵列車往深圳、東莞及廣州等地，但出入境須持48小時核酸陰性證明。《香港01》記者今早實測坐高鐵前往深圳北站，再坐高鐵返回西九龍站，因現時正直內地春運，深圳北站人頭湧湧，各個月台閘口均大排長龍，乘客坐高鐵回程時務必提早至少半小時至站等候，以免錯過班次。
記者實測亦發現，乘高鐵回港時先要在內地車站經過三重關卡，抵港後亦有四關卡要過，乘客小心注意。
【13:25】香港高鐵停運3年今日（15日）終於復運，相信不少市民因久未坐高鐵而感陌生，《香港01》記者實測經西九龍站登車，乘客在自助通道閘口，插入回鄉證便可入閘。不過，在辦理電子健康申報比較花時間，花費了10分鐘才完成，尤其需要提供「其他境內聯絡人」，如果獨行北上就比較「頭痕」。其後經一地兩檢完成入境程序，便可到候車室等上車。全程大約20分鐘。
【13:17】本港上月8日起分階段與內地通關，全港唯一一間提供跨境車輛檢驗服務的「中國檢驗有限公司」汽車檢驗中心（中檢）預約爆滿，不少急於北上中港牌車主未能驗車，回鄉夢碎。
香港汽車工業學會會長李培耀預料，倘本港繼續只有一間驗車中心能提供驗車服務，相信至少需要大半年時間，方能消化目前至少三萬架領有中港牌車輛，建議港府參考澳門，授權已獲政府委任的車輛測試中心（Car Testing Centre）驗車，減輕中檢壓力。
【13:15】香港高鐵今日（15日）重新投入運作，增設西九龍站來往廣州東站的班次。不少居住廣州東的乘客大讚新班次方便，有女士帶同兩老到香港遊玩，形容西九龍站感覺「清清爽爽」，相反以前乘城際直通車到紅磡站，設備較舊交通也不便。
有在廣州東工作的港媽，帶同3年未回港的兒子探親，笑言「可能已經唔認得人」，她又指，雖然高鐵車票比經羅湖來港貴少少，但「唔使經羅湖，車票係貴少少，但買到時間。」
▼1月15日 乘搭高鐵出境程序▼
▼1月15日 新支線往廣州東首班車開出▼
【11:05】停擺三年的廣深港高鐵今日（15日）終於重開。港鐵過境鐵路總管張志強今早表示，整體運作順暢，多班列車車票售罄，惟有零星內下旅客的核酸檢測報告出現問題，需要折返內地，再由當地海關作相應安排。另外，高鐵車票全面改為電子化，不再設實體票，需以旅遊證件，如回鄉證入閘。張志強提醒，如以回鄉證入閘，證件有相的正面向上，放置在左上角，並除下口罩，讓面容識別系統核對資料。
【10:57】本港與海外及內地恢復通關，旅遊發展局總幹事程鼎一今（15日）接受電台訪問時指，本港旅遊業界終迎來復常，形容是守得雲開見月明，但業界人手不足是挑戰，故需時恢復接待能力。
內地訪港旅客人數不似預期，他指，內地近日始復辦赴港旅遊簽注，另臨近農曆新年，不少人回鄉過年，相信稍後訪港人數會逐增，亦感樂觀。旅發局已預備多項宣傳及購物優惠歡迎旅客重臨，另本港3月有多場大型文藝盛事，有信心會吸引大量旅客重臨香港。
【09:30】停擺近三年的廣深港高鐵今日（15日）重啟，運輸及物流局局長林世雄今早於西九高鐵站表示，復運初期只提供短途列車服務，未有重開長途列車的具體時間表，會視乎西九站的營運情況，再與內地聯繫溝通。他又指，留意到前往廣州的列車車票較緊張，會觀察重開後的營運狀況，研究是否有空間增加車票。
▼1月15日 港鐵安排歡迎首批南下高鐵乘客▼
【09:11】廣深港高鐵香港段自兩地封關後，停駛三年終在今（15日）恢復行駛。首班南下高鐵在早上近8時抵港，首名出閘的旅客來港為了與客戶見面，故專程乘坐頭班車，認為別具紀念意義。另有旅客計劃即日來回，計劃到迪士尼樂園及海洋公園遊玩，金額更「不設上額」。
▼1月15日 高鐵7:20往深圳北列車乘客不多▼
【08:41】高鐵香港段因新冠病毒疫情停駛三年，終在今日（15日）恢復行駛。首班由香港西九龍站經新支線開往廣州東的G6552列車於8時01分開出。西九龍站今早有不少乘客候車，但大部份都是去福田、東莞等地。
有在港升學多年的女生表示，疫情期間返回內地動不動就隔離十數天，令她卻步，因此已有近4年沒有回鄉，十分掛念家人。她指西九龍站比以往羅湖轉車更快更方便，笑言「以後每個星期都可以返去了」。
▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼
【08:21】受疫情影響停擺三年的廣深港高鐵香港段今日（15日）恢復營運，提供高鐵列車班次往深圳北、廣州南及廣州東等地。首班車早上7時03分開出，《香港01》乘坐7時20分第二班開往深圳北站的列，該列車在開始售票當日12306網站已顯示售罄，但實際車上人煙稀少，目測9成座位無人坐。
有港大博士生3年前坐高鐵從山東到香港，未料疫情令他與家人分隔3年，今日再坐高鐵返鄉過年心情激動，料一到埗會擁抱家人，和他們吃飯。
▼1月13日 高鐵恢復售票第二日購票人龍大減▼
【07:31】廣深港高鐵香港段停擺三年後今日（15日）恢復營運，首班車於今早7時03分開出往深圳北站。早上5時許天未光，已有約50名乘客在高鐵西九龍站閘外等候入站。有鐵路迷今早特意穿着中國鐵路人員制服，扮演中國鐵路職員到場坐頭班車，「𠵱家我哋坐中國鐵路梗係着返中國鐵路制服」，彌補2018年高鐵通車時不在港未能坐頭班車遺憾 ，「嗰時好傷心，我其實好想嚟」。
【06:06】高鐵香港段因新冠病毒疫情停駛三年，終在今日（15日）恢復行駛，首班於7時03分由高鐵西九龍站駛往深圳北站，有乘客清晨一早已到站等候上車，獲派紀念品。今日恢復營運並新增三個站，可直達廣州市中心的廣州東站。首班往東莞及廣州東站列車則在早上8時1分開出。
▼1月12日 西九龍高鐵站高鐵訂票流程示意圖▼
▼1月12日 中港牌車輛到指定驗車中心「中國檢驗」極困難▼
▼1月12日 旺角旅遊中心復業▼
▼1月12日 嗇色園黃大仙祠公布上頭炷香安排▼