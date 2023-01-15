通關．疫情．最新｜高鐵香港段今重開 七天死亡率飆至八個月新高
高鐵香港段停擺三年後今日（15日）重開，前往深圳北站頭班車7時03分開出，至於開往復運後新增站點、廣州東站的頭班車8時01分出發。港鐵表示，高鐵西九龍站已全面清潔消毒，乘客在高鐵上需要全程戴口罩，並禁止攜帶消毒劑和消毒噴霧上車，港鐵職員會在檢查乘客行李期間同時檢查他們的48小時核酸檢測陰性報告。
香港疫情方面，確診宗數續降溫，回落至八千宗以下水平，昨（14日）增加7,749宗確診，較前日下跌6.18%，多54人死亡下，7日平均死亡率升至0.676%，為去年五月中旬以來新高。
昨日疫情概要：
-增7,749宗確診，較昨日下跌6.1%。
-輸入個案186宗，佔整體個案比率2.4%；相比同日23,647機場入境旅客人次，確診比率則為0.79%，七日平均比率是1.16%。
-新增54名患者死亡，7日平均死亡率為0.676%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,747人。
-本地個案帶新變異病毒株增6宗，包括BF.7多3宗共36宗，BQ1.1多3宗累計210宗。
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【07:31】廣深港高鐵香港段停擺三年後今日（15日）恢復營運，首班車於今早7時03分開出往深圳北站。早上5時許天未光，已有約50名乘客在高鐵西九龍站閘外等候入站。有鐵路迷今早特意穿着中國鐵路人員制服，扮演中國鐵路職員到場坐頭班車，「𠵱家我哋坐中國鐵路梗係着返中國鐵路制服」，彌補2018年高鐵通車時不在港未能坐頭班車遺憾 ，「嗰時好傷心，我其實好想嚟」。
【06:06】高鐵香港段因新冠病毒疫情停駛三年，終在今日（15日）恢復行駛，首班於7時03分由高鐵西九龍站駛往深圳北站，有乘客清晨一早已到站等候上車，獲派紀念品。今日恢復營運並新增三個站，可直達廣州市中心的廣州東站。首班往東莞及廣州東站列車則在早上8時1分開出。
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