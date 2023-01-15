通關．疫情．最新｜高鐵香港段北上南下復通順利　研增加廣州車票

高鐵香港段停擺三年後今日（15日）重開，前往深圳北站頭班車7時03分開出，至於開往復運後新增站點、廣州東站的頭班車8時01分出發。港鐵表示，高鐵西九龍站已全面清潔消毒，乘客在高鐵上需要全程戴口罩，並禁止攜帶消毒劑和消毒噴霧上車，港鐵職員會在檢查乘客行李期間同時檢查他們的48小時核酸檢測陰性報告。



香港疫情方面，確診宗數續降溫，回落至八千宗以下水平，昨（14日）增加7,749宗確診，較前日下跌6.18%，多54人死亡下，7日平均死亡率升至0.676%，為去年五月中旬以來新高。



昨日疫情概要：

-增7,749宗確診，較昨日下跌6.1%。

-輸入個案186宗，佔整體個案比率2.4%；相比同日23,647機場入境旅客人次，確診比率則為0.79%，七日平均比率是1.16%。

-新增54名患者死亡，7日平均死亡率為0.676%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,747人。

-本地個案帶新變異病毒株增6宗，包括BF.7多3宗共36宗，BQ1.1多3宗累計210宗。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.7083，但有止跌回升苗頭。（港大醫學院圖片）

▼1月15日 乘搭高鐵出境程序▼



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▼1月15日 新支線往廣州東首班車開出▼



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【11:05】停擺三年的廣深港高鐵今日（15日）終於重開。港鐵過境鐵路總管張志強今早表示，整體運作順暢，多班列車車票售罄，惟有零星內下旅客的核酸檢測報告出現問題，需要折返內地，再由當地海關作相應安排。另外，高鐵車票全面改為電子化，不再設實體票，需以旅遊證件，如回鄉證入閘。張志強提醒，如以回鄉證入閘，證件有相的正面向上，放置在左上角，並除下口罩，讓面容識別系統核對資料。

【09:30】停擺近三年的廣深港高鐵今日（15日）重啟，運輸及物流局局長林世雄今早於西九高鐵站表示，復運初期只提供短途列車服務，未有重開長途列車的具體時間表，會視乎西九站的營運情況，再與內地聯繫溝通。他又指，留意到前往廣州的列車車票較緊張，會觀察重開後的營運狀況，研究是否有空間增加車票。

▼1月15日 港鐵安排歡迎首批南下高鐵乘客▼



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【09:11】廣深港高鐵香港段自兩地封關後，停駛三年終在今（15日）恢復行駛。首班南下高鐵在早上近8時抵港，首名出閘的旅客來港為了與客戶見面，故專程乘坐頭班車，認為別具紀念意義。另有旅客計劃即日來回，計劃到迪士尼樂園及海洋公園遊玩，金額更「不設上額」。

▼1月15日 高鐵7:20往深圳北列車乘客不多▼



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【08:41】高鐵香港段因新冠病毒疫情停駛三年，終在今日（15日）恢復行駛。首班由香港西九龍站經新支線開往廣州東的G6552列車於8時01分開出。西九龍站今早有不少乘客候車，但大部份都是去福田、東莞等地。

有在港升學多年的女生表示，疫情期間返回內地動不動就隔離十數天，令她卻步，因此已有近4年沒有回鄉，十分掛念家人。她指西九龍站比以往羅湖轉車更快更方便，笑言「以後每個星期都可以返去了」。

▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



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【08:21】受疫情影響停擺三年的廣深港高鐵香港段今日（15日）恢復營運，提供高鐵列車班次往深圳北、廣州南及廣州東等地。首班車早上7時03分開出，《香港01》乘坐7時20分第二班開往深圳北站的列，該列車在開始售票當日12306網站已顯示售罄，但實際車上人煙稀少，目測9成座位無人坐。

有港大博士生3年前坐高鐵從山東到香港，未料疫情令他與家人分隔3年，今日再坐高鐵返鄉過年心情激動，料一到埗會擁抱家人，和他們吃飯。

▼1月13日 高鐵恢復售票第二日購票人龍大減▼



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【07:31】廣深港高鐵香港段停擺三年後今日（15日）恢復營運，首班車於今早7時03分開出往深圳北站。早上5時許天未光，已有約50名乘客在高鐵西九龍站閘外等候入站。有鐵路迷今早特意穿着中國鐵路人員制服，扮演中國鐵路職員到場坐頭班車，「𠵱家我哋坐中國鐵路梗係着返中國鐵路制服」，彌補2018年高鐵通車時不在港未能坐頭班車遺憾 ，「嗰時好傷心，我其實好想嚟」。

【06:06】高鐵香港段因新冠病毒疫情停駛三年，終在今日（15日）恢復行駛，首班於7時03分由高鐵西九龍站駛往深圳北站，有乘客清晨一早已到站等候上車，獲派紀念品。今日恢復營運並新增三個站，可直達廣州市中心的廣州東站。首班往東莞及廣州東站列車則在早上8時1分開出。

高鐵香港段今日（15日）恢復行駛，港鐵高層(左起）港鐵公司事務總監蔡少綿、行政總裁金澤培主席歐陽伯權香港客運服務總監楊美及車務總監李家潤今早6時舉行復通剪綵儀式。（廖雁雄攝）

▼1月12日 西九龍高鐵站高鐵訂票流程示意圖▼



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▼1月12日 中港牌車輛到指定驗車中心「中國檢驗」極困難▼



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▼1月12日 旺角旅遊中心復業▼



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▼1月12日 嗇色園黃大仙祠公布上頭炷香安排▼

