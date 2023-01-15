通關．疫情．最新｜高鐵香港段北上南下復通順利 研增加廣州車票
高鐵香港段停擺三年後今日（15日）重開，前往深圳北站頭班車7時03分開出，至於開往復運後新增站點、廣州東站的頭班車8時01分出發。港鐵表示，高鐵西九龍站已全面清潔消毒，乘客在高鐵上需要全程戴口罩，並禁止攜帶消毒劑和消毒噴霧上車，港鐵職員會在檢查乘客行李期間同時檢查他們的48小時核酸檢測陰性報告。
香港疫情方面，確診宗數續降溫，回落至八千宗以下水平，昨（14日）增加7,749宗確診，較前日下跌6.18%，多54人死亡下，7日平均死亡率升至0.676%，為去年五月中旬以來新高。
昨日疫情概要：
-增7,749宗確診，較昨日下跌6.1%。
-輸入個案186宗，佔整體個案比率2.4%；相比同日23,647機場入境旅客人次，確診比率則為0.79%，七日平均比率是1.16%。
-新增54名患者死亡，7日平均死亡率為0.676%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,747人。
-本地個案帶新變異病毒株增6宗，包括BF.7多3宗共36宗，BQ1.1多3宗累計210宗。
▼1月15日 乘搭高鐵出境程序▼
▼1月15日 新支線往廣州東首班車開出▼
【11:05】停擺三年的廣深港高鐵今日（15日）終於重開。港鐵過境鐵路總管張志強今早表示，整體運作順暢，多班列車車票售罄，惟有零星內下旅客的核酸檢測報告出現問題，需要折返內地，再由當地海關作相應安排。另外，高鐵車票全面改為電子化，不再設實體票，需以旅遊證件，如回鄉證入閘。張志強提醒，如以回鄉證入閘，證件有相的正面向上，放置在左上角，並除下口罩，讓面容識別系統核對資料。
【09:30】停擺近三年的廣深港高鐵今日（15日）重啟，運輸及物流局局長林世雄今早於西九高鐵站表示，復運初期只提供短途列車服務，未有重開長途列車的具體時間表，會視乎西九站的營運情況，再與內地聯繫溝通。他又指，留意到前往廣州的列車車票較緊張，會觀察重開後的營運狀況，研究是否有空間增加車票。
▼1月15日 港鐵安排歡迎首批南下高鐵乘客▼
【09:11】廣深港高鐵香港段自兩地封關後，停駛三年終在今（15日）恢復行駛。首班南下高鐵在早上近8時抵港，首名出閘的旅客來港為了與客戶見面，故專程乘坐頭班車，認為別具紀念意義。另有旅客計劃即日來回，計劃到迪士尼樂園及海洋公園遊玩，金額更「不設上額」。
▼1月15日 高鐵7:20往深圳北列車乘客不多▼
【08:41】高鐵香港段因新冠病毒疫情停駛三年，終在今日（15日）恢復行駛。首班由香港西九龍站經新支線開往廣州東的G6552列車於8時01分開出。西九龍站今早有不少乘客候車，但大部份都是去福田、東莞等地。
有在港升學多年的女生表示，疫情期間返回內地動不動就隔離十數天，令她卻步，因此已有近4年沒有回鄉，十分掛念家人。她指西九龍站比以往羅湖轉車更快更方便，笑言「以後每個星期都可以返去了」。
▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼
【08:21】受疫情影響停擺三年的廣深港高鐵香港段今日（15日）恢復營運，提供高鐵列車班次往深圳北、廣州南及廣州東等地。首班車早上7時03分開出，《香港01》乘坐7時20分第二班開往深圳北站的列，該列車在開始售票當日12306網站已顯示售罄，但實際車上人煙稀少，目測9成座位無人坐。
有港大博士生3年前坐高鐵從山東到香港，未料疫情令他與家人分隔3年，今日再坐高鐵返鄉過年心情激動，料一到埗會擁抱家人，和他們吃飯。
▼1月13日 高鐵恢復售票第二日購票人龍大減▼
【07:31】廣深港高鐵香港段停擺三年後今日（15日）恢復營運，首班車於今早7時03分開出往深圳北站。早上5時許天未光，已有約50名乘客在高鐵西九龍站閘外等候入站。有鐵路迷今早特意穿着中國鐵路人員制服，扮演中國鐵路職員到場坐頭班車，「𠵱家我哋坐中國鐵路梗係着返中國鐵路制服」，彌補2018年高鐵通車時不在港未能坐頭班車遺憾 ，「嗰時好傷心，我其實好想嚟」。
【06:06】高鐵香港段因新冠病毒疫情停駛三年，終在今日（15日）恢復行駛，首班於7時03分由高鐵西九龍站駛往深圳北站，有乘客清晨一早已到站等候上車，獲派紀念品。今日恢復營運並新增三個站，可直達廣州市中心的廣州東站。首班往東莞及廣州東站列車則在早上8時1分開出。
▼1月12日 西九龍高鐵站高鐵訂票流程示意圖▼
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