高鐵復通｜首班車駛往深圳北站　乘客清晨一早到站等候上車

撰文：何瑞芬
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高鐵香港段因新冠病毒疫情停駛三年，終在今日（15日）恢復行駛，首班於7時03分由高鐵西九龍站駛往深圳北站，有乘客清晨一早已到站等候上車，獲派紀念品。今日恢復營運並新增三個站，可直達廣州市中心的廣州東站。首班往東莞及廣州東站列車則在早上8時1分開出。

高鐵香港段今日（15日）恢復行駛，港鐵今早6時舉行復通剪綵儀式。(何瑞芬攝）

港鐵主席歐陽伯權連同行政總裁金澤培、車務總監李家潤等高層今早6時舉行剪綵儀式，歐陽伯權致辭時表示，高鐵恢復營運初期每日提供1萬車票配額，南下及北上各設5,000張車票，市民購票後不需跟從陸路口岸過境程序預約，但仍須提供48小時核酸陰性證明，方可乘車前往內地。

一家三口迂迴回湛工：今晚8時返到已好開心

黃女士與丈夫巫先生和女兒一行三人今日坐高鐵，三年來首次回鄉，而快3歲女兒更是出世以來首趟回鄉探親。他們之前由英國回港，搶首日車票回湛工鄉下，由於未能買到直接住湛工西站車票，要十分迂迴才可返到，黃女士表示，要先上福田站、再去光明城站，然後上廣州東站，再轉車往廣州南站，才可回到湛工西站，「但今日無辧，無飛，只可以咁樣買，「我哋估計今日（晚上）8時返到已好happy！」

黃女士表示，適逢內地春運，故十分難買到車票，車程需時六七個小時，而正常由深圳北站往湛工西站只需四小時。她表示已做了研究，現時內地各地塞車，如自駕回鄉也要10小時，又帶着小朋友及行李，故此坐高鐵是最好方案。

黃女士與丈夫巫先生和女兒一行三人今日坐高鐵，三年來首次回鄉，要十分迂迴才可返到。(何瑞芬攝）

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港鐵上周四（12日）公布高鐵香港段由今日起恢復行駛運。復運初期會先恢復短途列車服務，除了舊線往來西九龍站至福田、深圳北、虎門、廣州南，另有新支線經東莞南、東莞往廣州東新站點。首階段預售本月15日至29日(年初八)的車票。高鐵復運後，亦會全面實施電子票安排，乘客憑回鄉證等旅遊證件直接入閘上車，不再設實體車票。

北上往更多站點的高鐵服務，則仍未有恢復時間表，乘客欲想坐高鐵往上海、北京等地點，須在深圳北站或廣州南站轉乘內地其他高鐵線。

廣深港高鐵路線圖。（香港01製圖）

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