高鐵｜居美港人廣州探親後坐高鐵返港再轉機回國　大讚：高鐵好嘢

廣深港高鐵香港段自兩地封關後，停駛三年終在今日（15日）恢復行駛。早上10時再有一輛高鐵抵港，當中不少乘客為港人，部份經常來回中港工作，亦有人已移居美國經香港轉機。他們均認為高鐵方便快捷，明言下次北上會再乘坐高鐵，「我打算以後基本上會選擇高鐵喇！」



▼1月15日 乘搭高鐵出境程序▼



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高鐵重駛首日早上近10時，再有列車抵達西九龍站。(歐陽德浩攝)

高鐵重駛首日早上近10時，再有列車抵達西九龍站，大量旅客陸續出閘，人數明顯相比頭班車多。該班次不少乘客為到內地工作或探親的港人，他們均對高鐵讚不絕口，並表示過關暢順。

鄭先生強調下次回港必定再搭高鐵，「高鐵好嘢，真係好嘢。」(歐陽德浩攝)

居美港人讚坐高鐵不需在深圳過關

其中，居美港人鄭先生早前北上廣州探望親人，打算在港短暫停留一日陪伴家人後，明日再轉機前往美國。他表示，早前得悉免檢疫才返回香港及廣州，大讚高鐵速度快，不需在深圳過關免麻煩，強調下次回港必定再搭高鐵，「高鐵好嘢，真係好嘢。」

首次坐高鐵驚嘆車程省一小時

李小姐今日首次搭高鐵，乘坐東莞站的頭班車回港，抵埗一刻高呼：「返香港呀！好興奮！」她解釋，由於須北上探親及工作，經常穿梭兩地，農曆新年將會回鄉拜年。她並大讚高鐵節省時間，車程由過去約兩小時減至一小時，「我打算以後基本上會選擇高鐵喇！」

李小姐大讚高鐵節省時間，車程由過去約兩小時減至一小時。(歐陽德浩攝)

居滬港人冀長途線重開直達上海

居滬港人方小姐去年初已北上內地發展，從事微商及心理學相關工作。在得悉高鐵重駛後，她近日乘坐內陸機去廣州再乘高鐵回港，打算數日後再返回上海。她認為，高鐵重駛對內地發展的港人更為便利，期望未來長途線重開後，可從香港直接坐高鐵前往上海。

方小姐期望未來長途線重開後，可從香港直接坐高鐵前往上海。(歐陽德浩攝)

▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



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▼1月15日 新支線往廣州東首班車經東莞南站▼

