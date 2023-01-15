廣州東站直擊｜城際直通車已落閘　自助機售回港票須輸入「XG」

香港高鐵西九龍站今日（15日）重開，新增西九龍站往廣州東站班次，官方預計車程約1小時42分鐘。港人拍回鄉證出閘後，地面有箭嘴指示前往公共運輸站，如果要回程返港，可以現場購票，但只有4部自助售票機提供回港車票，輸入目的地要入「XG」（香港普通話併音縮寫）才會顯示「香港西九龍站」。當完成安檢後，便可到四樓第四號候車室，等指示到月台登車。



▼1月15日 廣州東站直擊▼



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《香港01》記者乘坐高鐵到廣州東，落車後落一層，到閘機拍回鄉證便可出閘，地上有箭嘴指示往地鐵站或巴士站。

廣州東站出口有便利店FamilyMart，內地著名快餐店真功夫、李先生，亦有肯德基、麥當勞等，當中麥當勞物價比香港貴，以人民幣計，魚柳包餐48.5元、孖芝餐48元、巨無霸餐52元。

旅客如欲乘高鐵回港，可到二樓買車票，但有多項要注意：

自助售票機：只有1號至4號自助售票機有售香港西九龍站車票；香港高鐵站不屬「熱門站點」，需要手動輸入目的地，旅客記得要入中國拼音「XG」，如果輸入非英文「HK」，是不會顯示結果。

櫃台票機：只有8號窗有售，其他櫃位不提供西九龍站車票。

旅客購票後，可以沿指示到入口安檢，之後再掃瞄回鄉證，乘電梯到四樓第四候車室，留意候車室大屏幕，顯示登車月台，再拍回鄉證入閘便可到月台上車。

另外，以往旅客可在廣州東站乘搭城際直通車，南下到紅磡站，但由於直通車暫時停止服務，閘口已經落閘。

▼1月15日 新支線往廣州東首班車經東莞南站▼

