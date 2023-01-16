疫情．最新｜增4653宗確診較昨日跌逾兩成　再多50名患者不治

香港疫情方面，衞生署衞生防護中心今日（16日）公布新增4,653宗確診感染個案，按日大幅回落逾兩成，再多50名患者不治。



全港15個年宵花市今日（16日）開幕，但只准賣濕貨即年花。高鐵香港段停擺三年後昨日恢復行駛，港鐵表示有逾6500人乘搭。



昨日疫情概要：

-增6,261宗確診，較昨日下跌接近2成。

-輸入個案170宗，佔整體個案比率2.72%；相比同日24,826機場入境旅客人次，確診比率則為0.68%，七日平均比率是1.01%。

-新增66名患者死亡，7日平均死亡率為0.762%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,813人。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.6955，回落速度減慢。（港大醫學院圖片）

【14:21】農曆新年將至，闊別一年的維園年宵今日（16日）復辦，有市民一早入場，購入約1米高的桃花，打算用作敬佛，興奮地指「一千蚊都唔使，好開心好靚啊，又抵喎」。又指「過年擺鮮花，我覺得個人好精神。」亦有家長第一次帶同兒子逛年宵，惟今年乾貨區從缺，她認為較為可惜，期望明年恢復乾貨區，「多啲嘢唔同嘢買」。

▼1月15日 維園年宵市場開幕前夕▼



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▼15個年宵市場▼



【13:44】港澳旅遊業界今日（16日）舉行交流會午宴，旅遊局副局長程衛東表示，1月8日免檢通關後，訪澳香港旅客立即由1月7日的2,717人次升至5,630人次，上周六（14日）更錄得過10,084名港人入境，即短短一星期內入境港人錄得倍增。

他又提到旅遊局將舉辦多個旅遊盛事，例如農曆新年期間花車匯演等多個慶節活動，程衛東又說，澳門將舉行煙花匯演，而遊客亦可於特設的煙花炮竹區一同放煙花，以感受節日氣氛，另外亦會以每月一主題的方式吸引遊客。

【13:44】中港首階段免檢疫通關，港府日前公布由本周三（18日）起一連四天，即年廿七至年三十期間，將陸路口岸的每日北上名額增至6.5萬人，社區組織協會副主任施麗珊在電台節目表示，部分市民需要上班未能趕及北上，盼增配額安排延長至農曆新年期間。



批發及零售界立法會議員邵家輝則指高鐵復運後，尖沙咀名店及珠寶店顧客的消費額增兩至三成，認為本港有能力接待更多旅客，盼政府加快增加通關名額。

【13:09】第五波疫情期間，港府接連收緊防疫措施，最終郵輪公海遊「清零」。本身持有「雲頂夢號」的亞洲郵輪品牌名勝世界郵輪今日（16日）宣布，船隊新成員「名勝世界壹號」將投入香港郵輪業務，由3月10日起，推出從香港母港，每周出發的兩晚及三晚公海遊行程。

【13:09】撲熱息痛藥物早前在市面出現短缺，更現炒賣「必理痛」情況，不少人四出搶購。港九藥房總商會副理事長張德榮今（16日）於港台《千禧年代》表示，市面的止痛退燒藥供求已恢復穩定，「個別缺貨品牌亦不難購買」，過去一周所見，亦未見有內地人來港搶購。

衛生署指引建議，業界不應向單一顧客售賣超過60粒「撲熱息痛」類藥物，張德榮稱樂見業界自律代替立法規管，亦暫無收到市民投訴有藥房涉大批出售。

▼1月15日 廣州東站設施直擊▼



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▼1月15日 首班往廣州東列車抵達▼



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▼1月15日 新支線往廣州東首班車經東莞南站▼



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▼1月15日 深圳北站春運逼爆▼



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▼1月15日 港鐵及旅發局歡迎首批南下高鐵乘客▼



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▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



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▼1月15日 澳門旅遊局邀香港旅遊業界代表考察▼



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【07:00】本港逐漸復常，高鐵周日（15日）正式復運。回顧上周（1月9日至15日）疫情有明顯回落跡象，錄得本地及輸入個案共61,777宗，比之前一周（1月2日至8日）大減接近一半59,169宗或48.9%。

上周平均留醫病人總數為4,390，按周減少14.27%。至於死亡個案方面，兩周的死亡人數差距不大，上周有471名患者離世，比前一周只少2人，不過對比患者數目的七日平均死亡率，上周增0.371個百分點，倍增至0.762%。