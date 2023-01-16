疫情．最新｜確診宗數回落至6000宗 15個年宵花市今日開幕
撰文：黃偉倫 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 馬煒傑 江麗盈 陳葆琳
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香港疫情方面，衞生署衞生防護中心昨日（15日）公布新增6,091宗本地感染個案，按日大幅回落兩成，三年來累計283萬人染疫。
全港15個年宵花市今日（16日）開幕，但只准賣濕貨即年花。高鐵香港段停擺三年後昨日恢復行駛，港鐵表示有逾6500人乘搭。
昨日疫情概要：
-增6,261宗確診，較昨日下跌接近2成。
-輸入個案170宗，佔整體個案比率2.72%；相比同日24,826機場入境旅客人次，確診比率則為0.68%，七日平均比率是1.01%。
-新增66名患者死亡，7日平均死亡率為0.762%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,813人。
▼1月15日 維園年宵市場開幕前夕▼
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▼15個年宵市場▼
▼1月15日 廣州東站設施直擊▼
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▼1月15日 首班往廣州東列車抵達▼
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▼1月15日 新支線往廣州東首班車經東莞南站▼
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▼1月15日 深圳北站春運逼爆▼
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▼1月15日 港鐵及旅發局歡迎首批南下高鐵乘客▼
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▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼
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▼1月15日 澳門旅遊局邀香港旅遊業界代表考察▼
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【07:00】本港逐漸復常，高鐵周日（15日）正式復運。回顧上周（1月9日至15日）疫情有明顯回落跡象，錄得本地及輸入個案共61,777宗，比之前一周（1月2日至8日）大減接近一半59,169宗或48.9%。
上周平均留醫病人總數為4,390，按周減少14.27%。至於死亡個案方面，兩周的死亡人數差距不大，上周有471名患者離世，比前一周只少2人，不過對比患者數目的七日平均死亡率，上周增0.371個百分點，倍增至0.762%。
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