天文台推電子書解釋核電與幅射原理　提醒遇核電廠洩漏須注意事項

天文台近年都有不同有趣知識的多媒體資源。近來他們推出電子書《幅射解碼》，介紹核電、幅射以及放射性物質的原理，而且內理有一些會移動的圖案，非常生動地解釋複雜的原理，包括不少市民關注一旦遇上鄰近的大亞灣核電廠發生洩漏，應如何處理等。

其中兩位負責製作電子書的實習生都覺得，今次項目很具挑戰性，而天文台總學術主任孔繁耀表示，希望電子書令大眾更了解幅射，即使不幸發生核事故，都可以用學到的知識應對。



▼1月16日 天文台推出電子書《幅射解碼》▼



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天文台近年積極利用多媒體資源，例如製作不同卡通人物如「度天隊長」等，令《天氣冷知識》等影片更有趣。而近來他們推出電子書《幅射解碼》，把複雜的核能知識，以生動的可移動圖畫表示，令公眾可有更深印象。

電子書分成10章，第1至第3章都會先介紹何謂幅射，核能的應用範疇例如核電，醫學X光片等。而第4至第5章就會講解幅射對健康影響，以及如何預防等。第6及第7章就會講解幅射如何監測及分析。

最後的第8至第10章，就是大家最關心的問題———如果鄰近大亞灣核電廠不幸發生事故，或其他核洩漏事故，我們可以如何應對。書中亦提到食鹽對消除幅射幫助不大，反而如果受嚴重污染時，政府或會派發甲狀腺封閉劑(俗稱碘片），令我們的甲狀腺不過吸收幅射中過多的碘而受影響。

電子書由前兩年的天文台實習生一同製作。而其中負責的兩位實習生校友都覺得製作過程很有意義。吳安呈在2022年從理大的傳理設計學位畢業，她在2021年的暑假到天文台實習，負責設計《幅射解碼》的排板。她覺得這個經歷很有挑戰性，因為涉及很多科學複雜知識，她都跟天文台的學術主任們不斷學習，然後要想出視覺統一的解說風格，「呢本書係想吸引年輕人去睇，點樣簡單直接去講幅射，但又吸引到人睇，呢樣係最難。」她指幸好天文台的學術主任慷慨幫忙，而實習生們亦互相合作，令電子書得以面世。

而另一位實習生楊珞彤是城大四年級生。修讀創意媒體學位的她在2022年暑假實習時，負責電子書會移動的圖像。她同指最大挑戰是如何用圖像去解釋複雜理論，「可以用前人嘅圖案參考，我就有慨念去做。」令她可以完成一些電子書中「疏散」的人仔圖案，以及核電廠一閃一閃的「電力」。

總學術主任孔繁耀就指，希望《幅射解碼》可以用淺白方式，令市民更深入了解幅射，「係小朋友都啱睇嘅書。」他以2011年日本福島核事故為例，認為加強市民對核的認識好重要，「假如真係不幸發生意外，要做啲咩，點樣撤離，趕唔切走又點。市民清楚知道係好重要。」。