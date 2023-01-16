年宵｜皇仁學生南豐紗廠擺檔　中五生：珍貴中學回憶幾辛苦都值得

皇仁書院學生今年首次到荃灣南豐紗廠參與年宵市集，在年廿八（19日）至年三十（21日）的下午擺檔。年宵籌委會主席伍正楓指，今年不能到維園年宵市場擺檔令他們感到非常失望，幸得南豐紗廠的年宵場地，令他們留下珍貴的中學回憶，「一班兄弟一齊奮鬥，幾辛苦都值得。」



皇仁書院學生年宵市集攤檔「白玉兔」

日期及時間：1月19-20日：13:00-19:00

1月21日：13:00-22:00

地點：南豐紗廠3樓空間C59攤檔

(於「Marketoo市集XZaak6Naam4大型年宵市集-兔離OT去年宵」中參與)



攤檔主題「白玉兔」關皇仁事？

皇仁書院學生每逢年宵，都會到維園設攤檔。2023年皇仁書院年宵籌委會主席伍正楓表示，今年維園不設乾貨攤檔，「我哋成班同學知道咗，大家都好失望。」不過他們總算在社交平台，找到申請到荃灣南豐紗廠年宵市集擺檔，令皇仁書院的多年傳統，首度移師荃灣。

伍同學指，他們今年的攤檔主題是「白玉兔」，因為「白玉」二字打直就像皇仁的「皇」字，亦配合下個農曆年為兔年。今次他們會售賣分別有白色和灰色的兩款衛衣、帆布袋、文件夾及印有歌詞的貼紙。貼紙上的歌詞節錄了電影《逆流大叔》主題曲、樂隊Rubberband的《逆流之歌》；以及女歌手Serrini的《Let Us Go Then You And I》。

借用《逆流之歌》紀錄這次年宵珍貴經歷

伍正楓指想借《逆流之歌》的歌詞，紀錄他們這次年宵的珍貴經歷，「歌詞話『歲月將一切淘空，但我守好那片夢，那懼髮白再滿身疼痛』，就寄予我哋一班兄弟一齊奮鬥，幾辛苦都值得。」

皇仁書院學生會會長羅天佑亦指，歌詞是想鼓勵香港人，「呢幾年大家都有感受，比大家自己去抒發。」

伍同學指即使今年困難重重，仍想把握這個難得的中學回憶，「我地一班兄弟一齊奮鬥，幾辛苦都值得。」。(盧翊銘攝)

「每個師兄以往都做得好熱血」

伍正楓指，今年年宵有不同困難，除了一開始找尋場地，之後2022年12月初設計貨品及訂貨時，因為元旦假期，廠商都有送貨延誤。不過幸好籌委會和學生會一同合作，以及舊生會的師兄幫助下，總算可以順利擺檔。他指年宵帶給每位皇仁學生很多回憶，「每個師兄以往都做得好熱血，係大家聚首一堂嘅地方，亦都鼓勵到我哋花好多時間去做到最好。」

即使自己和其他籌委同學有考試要應付，伍同學說：「我今年都中五、仲有幾次考試，但年宵得一次。」雖說如此，伍同學始終會做「時間管理大師」，「最重要係時間管理，用盡時間去做。」

羅天佑指，以往同樣看到師兄做年宵很熱血，所以他都很期待三日後的年宵。上個學年大家都因疫情，令很多活動取消，而今年年宵都有不同阻礙，包括時間或經驗問題，「但學生會同籌委會都過關斬將。」他感謝各方一切的幫助，希望屆時皇仁學生或舊生到場支持。他亦預告在3月底，皇仁書院會在3年疫情以來，重辦實體開放日。