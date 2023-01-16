小一派位首採用電子平台　啟用須綁定智方便　提交申請後不能更改

小一派位由今年起分階段電子化，家長可登記成為「小一入學電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，在電子平台遞交統一派位申請，其後也可以在平台查閱派位結果。惟要在平台建立帳戶的程序略為繁瑣，《香港01》為家長們逐一講述相關步驟。



以往家長在統一派位中心內領取「小一註冊證」情況。（資料圖片 / 林若勤攝）

在「小一入學電子平台」啟用帳戶時，家長須先登記使用智方便。相關登記可透過智方便手機應用程式、自助登記站、登記服務櫃位或流動登記隊完成。為確保順利登記，家長須備妥身份證、個人流動電話（已啟用生物認證，如指紋或容貌辨識等功能，並已安裝「智方便」流動應用程式）、及電郵地址。

（余俊亮攝）

完成登記智方便後，家長可按以下程序啟用小一入學電子平台帳戶：

1/如家長已於「小一入學申請表」提供電郵地址，教育局會在今年1月上旬發送啟動電郵至填報的電郵地址

2/點擊教育局發送的連結啟動帳戶 (啟動連結的有效期為 30 日。如沒有收到上述電郵，請家長檢查垃圾郵件箱)

3/輸入小一入學申請編號及兒童身份證明文件編號進行核對（須與小一入學申請表資料相符）

4/以「智方便+ 」／「智方便」綁定帳戶

5/使用智方便登入及授權提供個人資料

使用電腦的瀏覽器的家長，需在手提電話開啟智方便手機應用程式，點擊程式內掃描二維碼的按鈕，並掃描二維碼；

使用手提電話的瀏覽器的家長，則可自動連繫至智方便手機應用程式並登入

6/閱讀並同意收集個人資料聲明，然後輸入圖像顯示的字符

7/在確認並提交後，個人電腦或手機介面會自動導回登入頁面



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帳戶啟動後，家長只需兩步即可登入「小一入學電子平台」：

1/選擇以「智方便登入」

2/使用智方便應用程序掃瞄二維碼即可登入



在小一入學電子平台上，家長可點擊頁面上的統一派位一欄中的「選校」，進入2023年度小一入學統一派位選擇學校表格，再點擊「現在申請」，在核對學童資料後即可開始選校，家長在這部份可選擇是否填寫手機電話號碼以接收派位結果。

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家長可在甲、乙部，分別選擇3間不受學校網限制的學校，及最多30間住址所屬小一學校網的學校，完成選校可按「下一步」，再次核對資料，最後閱讀並同意收集相關聲明後，以智方便進行數碼簽署，最後按下「確認及提交」，便完成整個申請。家長需留意，申請一經確認，將無法再更改，在提交前宜再三檢查選項是否正確。

至於查閱派位結果，家長可在電子平台上，在統一派位一欄中，按下「結果公布」下方的「瀏覽」即可查閱派位結果。