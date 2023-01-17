通關．疫情．最新｜林世雄：高鐵雙向車票每日限額明起增至2萬張

高鐵香港段本周日（15日）恢復行駛，運輸及物流局局長林世雄今午（17日）最新公布，運輸及物流局、港鐵和內地相關單位檢視過首兩天的口岸運作和車票銷售情況後，今日一致同意再度調升每日可供發售車票的數量，明日（18日）開始，每日雙向車票由目前1.4萬張增加至2萬張。



疫情方面，香港新冠病毒個案持續回落，衞生署衞生防護中心公布，今日新增3,843宗確診個案，進一步回落至「3字頭」，另新增46名患者死亡。



今日疫情概要：

-增3,843宗確診，較昨日下跌17.41%。

-輸入個案99宗，佔整體個案比率2.58%。

-新增46名患者死亡，7日平均死亡率為0.869%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12.909人。

-本地個案帶新變異病毒株增3宗，分別為2宗XBB及1宗XBB1.5，累計發現185宗XBB（包括三宗XBB1.5個案 )



港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.67，回落速度減慢。（港大醫學院圖片）

▼1月16日 維園年宵花市設「紅運鐺頭」牌坊▼



▼1月16日 維園年宵花市開鑼▼



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▼15個年宵市場▼



【17:35】運輸及物流局在facebook專頁稱，高鐵西九龍口岸及高鐵香港段恢復服務以來，西九龍口岸的運作一直大致暢順，而運輸及物流局、港鐵和內地相關單位檢視過首兩天的口岸運作和車票銷售情況後，今日一致同意再度調升每日可供發售車票的數量。明日開始，每日雙向車票由目前一萬四千張增加至二萬張。

局長林世雄表示，農曆新年前的高鐵車票需求甚殷，經香港和內地相關單位協調後，很高興能再次調整可供發售車票的數量，他已指示港鐵為上升的乘客量做好準備，以提升市民出行的體驗。

▼1月16日 海洋公園公布農曆新年活動▼



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【16:15】衞生防護中心公布，今日新增3843宗確診個案，當中輸入個案佔99宗，另再多46人不治。

▼1月15日 廣州東站設施直擊▼



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【15:01】政府宣布再度延長院舍外展疫苗接種服務特別計劃四個星期至二月中，當局指，根據專家建議，未曾感染並已接種第三劑新冠疫苗的成年院友應在接種第三劑疫苗至少90天後，接種第四劑疫苗。

就此，政府去年十一月二十五日推出新一輪的外展疫苗接種服務特別計劃，並於其後延長該特別計劃四星期至今年一月二十日，以加快提升院舍院友的疫苗接種率，鞏固院舍的保護屏障，而考慮到院舍在農曆新年期間或會進行較多活動、疫苗的保護力會隨時間減退、院舍仍不時出現院友及員工的確診個案，加上冬季流感高峰的持續威脅，有必要繼續提升院舍院友的疫苗接種率。政府因此再度延長院舍外展疫苗接種服務特別計劃四星期至二月十七日。

與現行安排一樣，醫療團隊會每星期到訪院舍最少一次提供外展疫苗接種服務，為每一位到期接種新冠疫苗、特別是第四劑的院友接種。此外，醫療團隊亦會同時為院友接種季節性流感疫苗，以提供雙重保護。

▼1月15日 首班往廣州東列車抵達▼



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【11:28】位於落馬洲河套的方艙醫院落成後一直啓用無期，據悉政府正研究關閉包括亞洲博覽館在內的全港十個長者暫託中心，並將有需要暫託的長者轉移至方艙醫院，集中在落馬洲河套方艙醫院隔離。安老事務委員會委員李輝今表示，隨著本港復常，相信社區長者暫托中心的歷史使命將告一段落，並將亞博館及地區各個體育館等歸還社會。李輝認為，若長者暫託中心需要遷址，「當然是愈近愈好」，她相信長者或家人亦傾向位置較近的竹篙灣隔離設施，惟若最終需「落戶」落馬洲河套區方艙醫院，或未必易於招聘人手。

【10:16】香港與內地月初起恢復通關，高鐵香港段前日（15日）亦復運，社會期待香港可進一步邁向復常之路。行政長官李家超今日接受報章專訪時表示，通關第一階段的開放安全、有序、暢順，符合預期，自言很心急的他希望可以盡早開啟第二階段：「一定不會讓市民失望，而且能給多一點點驚喜。」通關之後，李家超表示希望今年內取消所有防疫限制，包括口罩令，揚言希望今年第一季解決所有問題，但重申作決策要務實，要看有沒有風險，不可只是盲衝。

▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



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【00:12】繼HK Express香港快運取消2月上旬部份日本航班後，國泰航空周一（16日）深夜公布，由於日本政府對每間航空公司從香港飛往日本的航班數量實施限制，國泰航空將取消2月3至16日往返香港及日本的部份航班，涉及東京成田國際機場、大阪關西國際機場、名古屋中部國際機場及福岡機場航班，共計50班往返日本航班。

▼國泰航空2月3至16日取消的日本航班▼



▼1月13日 高鐵恢復售票第二日購票人龍大減▼

