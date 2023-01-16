HK Express飛新加坡航班因引擎問題急降越南　乘客今晚滯留機場

HK Express（香港快運）航班UO780，原訂今午（16日）由香港飛往新加坡，惟疑因引擎問題，需急降越南芽莊金蘭國際機場。《香港01》收到機上乘客馮小姐報料，指今午3時許在香港機場登上快運航班UO780前往新加坡，惟途中因引擎問題，為安全起見需急降越南芽莊金蘭國際機場。馮小姐表示，航班在下午5時15分於芽莊金蘭國際機場降落，預料將要滯留機場一晚。



快運確認客機UO780由香港前往新加坡途中，因引擎運作異常而改道前往芽莊，機上載有154名乘客，以及6名機組人員。快運明天（17日）會安排另一客機前往芽莊接載所有乘客及機組人員。快運又表示，已即時向有關部門作出匯報，並會就事件之起因進行調查，稍後會呈交詳細調查報告。



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乘客馮小姐指，今午在香港機場登上快運航班UO780前往新加坡，惟途中因引擎問題，飛機需急降越南芽莊金蘭國際機場。她續指，飛機於下午約5時許降落，其後有人員嘗試維修引擎，但現時預計要於該機場滯留一晚。

馮小姐也提供一段估計是航班機組人員廣播的錄音，錄音中有人表示乘客需在機場逗留一晚，現時正處理入境手續。

據航班追蹤網站的資料顯示，快運航班UO780於當地時間下午5時半在芽莊金蘭國際機場降落。

快運確認引擎異常 載有154名乘客

快運確認客機UO780於今午（16日）由香港前往新加坡途中，因引擎運作異常而改道前往芽莊，客機隨即於當地時間下午約4時40分於金蘭國際機場降落，機上載有154名乘客，以及6名機組人員。

快運指，當地地勤服務公司正照顧乘客及機組人員所需，該公司也將於明天安排另一客機前往芽莊接載所有乘客及機組人員。

快運又表示，已即時向有關部門作出匯報，並會就事件之起因進行調查，稍後會呈交詳細調查報告。

快運航班近期出現問題不止一次，本月初飛福崗的UO600航班，因機艙氣壓異常，要在上空降低飛行高度，結果折返香港。