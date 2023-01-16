赤柱學校改建而成　過渡性房屋尚晉坊40單位開放入住申請

港島南區首個鄰近市區、位於赤柱佳美道5號的過渡性房屋計劃「尚晉坊」40個單位，由即日起至2月20日，接受首輪入住申請。最長租住年期為4年，首次居住期為兩年，每月租住費用視乎單位面積，由一人單位2,515元至四至五人單位6,695元不等。



負責營運的香港仔坊會指，尚晉坊附近有多條巴士線直達港島各區或九龍區，也有數條專線小巴路線途經尚晉坊坐落的佳美道，交通配套完善。居民也只須步行1分鐘，已可直達區內的社區設施。



▼赤柱過渡性房屋尚晉坊▼



樓高3層提供40單位 配備獨立廁所浴室、煮食空間、及基本家電

過渡性房屋計劃「尚晉坊」位於赤柱佳美道5號，房屋大樓改建自前聖公會赤柱小學校舍，提供40個過渡性房屋單位和附屬設施，總面積為14,155平方呎，由非政府機構香港仔坊會營運。

尚晉坊樓高三層，所有單位全新裝修，不設升降機。每個單位均配備獨立廁所浴室及煮食空間，分體式冷氣機、洗衣機、儲水式電熱水爐、雪櫃、廚櫃、抽氣扇、電陶爐等。計劃範圍內另設有共用休憩設備、有機農圃、多用途運動場及遊樂設施。

營運機構指交通配套完善 居民步行1分鐘直達區內社區設施

尚晉坊附近主要是住宅，四周環境清幽。與赤柱大街及巴士總站的距離只有不足2分鐘步程，站內有多條巴士線直達港島各區或九龍區，如開往中環交易廣場的城巴260線、開往北角碼頭的新巴63線等。另有數條專線小巴路線途經尚晉坊坐落的佳美道。

居民只須步行1分鐘，已可直達區內的社區設施，包括市政大廈、體育館、海濱長廊、公共圖書館。居民亦可到附近的赤柱廣場、超級市場採購生活用品及食物，區內滿足衣食住行的需要。

5種戶型3人單位佔最多 另設一個無障礙單位

40個單位根據面積及住戶人數分為五大類別，包括2個約166平方呎的1人單位、11個約223至264平方呎的2人單位、23個約267至309平方呎的3人單位、3個約445至480平方呎的4至5人單位。

另外，設有1個適合1至2人居住的無障礙單位，面積為330平方呎。而無障礙單位最少一名住戶須由醫生證明為長期室內倚靠輪椅活動的殘疾人士。

租住費用最平2,515元 每月須繳100元予「維修儲蓄基金」

上述單位租住費用由一人單位2,515元至四至五人單位6,695元不等，值得留意，香港仔坊會與住戶每年檢視及更新租住費用。除卻租住費用，住戶也須繳付按金（金額相等於一個月租住費）及釐印費，另每月須繳交100元予「維修儲蓄基金」，並自行安排水、電錶、電話、寬頻服務的申請手續及繳交按金。

計劃現接受兩類人士或家庭申請，分別為已輪候公屋不少於三年、持有公屋申請編號藍咭的人士或家庭，及現居於不適切住房或有迫切需要援助改善住房環境的人士或家庭。最長租住年期為4年，最長租住年期為4年。

申請途徑

1. 電郵申請表格至cth-s@aka.org.hk

2. 郵寄至香港仔大道180號B四樓社區中心，信封面請註明「申請「尚晉坊」赤柱過渡性房屋計劃」

3. 辦公時間內親身遞交申請，辦公時間為周一至六上午9時至下午1時，下午2時至晚上9時30分（公眾假期除外），地址：香港仔大道180號B四樓社區中心



截止申請日期及時間

2023年2月20日晚上9:30



申請查詢

電話：3550 5540

電郵：cth-s@aka.org.hk

網址：aka.org.hk

