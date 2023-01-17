去年530萬人次出入境按年升1.7倍　三個月錄65萬本護照申請創新高

入境處今日（17日）舉行2022年年結記者會，入境處處長區嘉宏指出，在2022年錄總出入境人次有530萬，較2021年上升1.7倍，全年訪港旅客有60萬人次增5.6倍。隨着疫情放緩，市民更多旅遊，入境處去年10月至12月收到65萬本護照申請，創歷史新高，平均每個月有10萬份申請。



1月17日，入境處舉行2022年年結記者會。（孔繁栩攝）

去年訪港旅客60萬人次 內地入境37萬人次

區嘉宏回顧過去一年工作，在2022年錄總出入境人次有530萬，較2021年195萬人次升1.7倍，全年訪港旅客有60萬人次，上升5.6倍，內地入境超過37萬人次，升4.7倍，其他訪客有23萬人次升7.9倍。全年訪港旅客中，機場有50萬人次，陸路9.7萬人次，海路6,000人次，他指自香港及內地通關後，入境處已在口岸演練，期待香港全面「活起來動起來」。

90萬本護照過期 月收10萬份申請

他又指，以去年計算，有90萬市民護照過期，入㚀處在2022年7月及9月推出流動申請車，走訪18區提醒更換護照，共為超過1萬市民提供服務；去年10月至12月入境處收到65萬本護照申請，創歷史新高，每個月收10萬份申請，比以往平均6萬本高出近七成。

在東南亞詐騙案方面，救人組加增WhatsApp求助專線，在機場派單張小心騙案，入境處至今共接46宗求助，其中42名港人確認安全，經內地協助下，有32人安全回港，10人毋須進一步協助及跟進。