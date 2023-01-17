國泰空服員工會取消周三白衣集會　周四年廿八按章工作行動將繼續

國泰航空公司空中服務員工會不滿資方編更安排，多次向資方表達改善編更、增加人工、改善薪酬等訴求，並擬於明日（18日）在國泰城外舉行公眾集會。工會今日(17日)指，國泰拒絕讓工會在國泰城外集會，致無法取得警方的不反對通知書，工會為保障會員安全，迫於無奈下取消有關行動。不過，工會指周四年廿八（19日）起開始按章工作，並指明白行動有機會對航班造成一定影響，為此致歉。



國泰城。（資料圖片）

國泰航空公司空中服務員工會外務副主席蕭詠恩回覆查詢時確認，原擬在明日舉行的集會已決定取消。她解釋，國泰不允許工會在國泰城外舉行公眾集會，故無法取得警方的不反對通知書，而工會必須保障會員的安全，在迫於無奈下，決定撤回集會申請。

國泰航空公司空中服務員工會周日（15日）在社交平台宣布，將於明日（18日）下午2至6時，在國泰城Niki飛機附近的空地及停車場舉行公眾集會，以並「維護勞工權益」以主題，參加者可穿著白色上衣，冀藉此引起公眾關注及支持，令資方正視及正面回應員工訴求。

另外，工會在昨晚（16日），再在社交平台發文表示，遺憾地通知會員，資方無法應工會要求在周二（17日）舉行勞資雙方會議。工會指，很多問題在去年已與資方討論過，惟未達共識，正式宣布由本周四（19日）起開始「按章工作（Work-To-Rule）」行動。工會也特別提醒，航班安全是首要原則，即使按章工作，也沒有改變。

▼2022年12月30日 國泰空服員工會舉行記者會▼



+ 3

▼2022年12月30日 國泰空服員工會舉行記者會▼

