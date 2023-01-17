女侍應涉售BLACKPINK假門票　賣10票獲近5萬元　還柙候訊

韓國人氣女團BLACKPINK於今年一月來港開演唱會，市面上一票難求。20歲女侍應涉在社交平台上訛稱有演唱會門票出售，3人上當受騙，女侍應以10張假門票騙取接近5萬港元。她其後故技重施，惟買家發現門票號票相同揭發事件，女侍應當場被捕，並被控以欺騙手段取得財產和企圖以欺騙手段取得財產等4罪，今（17日）在西九龍法院提堂，押後至3月14日再訊，以待進一步調查。被告申請保釋被拒，須還柙候訊。



3事主疑被騙48,400元

女被告徐曼洁（20歲，侍應），被控3項以欺騙手段取得財產，指其於2023年1月12日及14日，在天水圍港鐵站B出口、深水埗港鐵站A出口恒生銀行外，及深水埗福榮街33號外，以銷售10張假演唱會門票為理由，不誠實地取得女子郭碧紅19,600元、男子司徒宇鋒9,800元，及男子馮俊傑19,000元，意圖永久地剝奪他人的財產。

被告另涉一項企圖欺騙罪

徐另面對一項企圖以欺騙手段取得財產罪，指她於2023年1月14日，在深水埗港鐵站D出口恒生銀行外企圖以欺騙手段，即銷售4張假演唱會門票為理由，不誠實地取得女子陳彥2萬元。

案件編號：WKCC 238/ 2023

韓國女團BLACKPINK早前在港開演唱會掀起熱潮。(詳看下圖)