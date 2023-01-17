香港仔漁民文化博物館今開幕　虛擬實體混合　訴說港版築地漁業史

全港首間以漁民為主題的「香港仔漁民文化博物館」於今日（17日）開幕，博物館是南區龍舟競渡委員會地區組織《漁港濃情·香港仔》社區項目中重要的一環，博物館用虛擬和實體形式作展示，希望以全新演繹手法，訴說昔日香港的漁民故事。



+ 1

虛擬形式輔以迷你實體 吸引市民參觀

漁業文化博物館主要以虛擬作展覽，以實體形式作輔助，迷你實體博物館設於香港仔海濱，往榕樹灣碼頭旁，外型酷似昔日住家艇。

而公眾若想進入虛擬博物館，香港仔海濱沿途多處可見有二維碼，一掃即可進入博物館網站瀏覽。值得一提的是，無論是實體或虛擬博物館，公眾均可免費入場參與，親身感受漁民生活文化。

雙拖船、收魚船、曬家船以及罟仔船實地拍攝

漁民文化具有逾百年歷史，網上博物館會以視頻、相片、文字方式作展示，並特地在四款漁船，包括雙拖船、收魚船、曬家船以及罟仔船實地進行拍攝，紀錄下十位地區人士有關漁民文化口述歷史的訪問。

釣黃花魚技藝 曬九龍吊片手藝 漁民口述歷史

訪問內容包括，各人趣味性的見聞分享，對漁民社會的親身體會，話題圍繞着昔日漁民釣黃花魚的技藝、逐漸消失的九龍吊片曬製手藝、如何將香港仔變成港版築地等，都是相當具趣味性的話題，希望公眾看過後對於漁業發展能留下思考空間。

同場亦設有實體的迷你博物館，展出色彩鮮艷的漁家帽，供公眾四處在海濱「打卡」留影。

漁業將難敵時代巨輪 陳學鋒期望博物館將最輝煌文化保留

民建聯立法會議員陳學鋒表示，昔日香港仔作為四大漁村之首，但終將亦不敵時代巨輪的推進，漁民人口相繼減少，漁業被迫轉型。他指出，現時香港仔漁民的後代，絕大部份都可能未接觸過捕魚，對漁民的生活文化不了解：「唔難想像過多幾代，漁民嘅社區記憶將會逐漸消失。」他期望博物館能將昔日漁業最輝煌的時代和漁民在海面上的社區文化保留下來。