最新疫情｜明起香港入境內地三歲及以下幼童毋須做核酸檢測

政府今日（18日）公布，經與內地相關單位溝通後，明日（19日）起，從香港入境內地的三歲及以下幼童將不必出示出行前48小時內進行的新冠核酸檢測陰性結果。



高鐵香港段本周日（15日）恢復行駛，隨着農曆新年將至，不少人都希望可以回鄉探親，每日雙向車票名額今日（18日）再增加，由1.4萬張增加至2萬張。由於北上需持有48小時有效核酸陰性證明，昨日（17日）不少檢測站現人龍，尤其是放工後特別多人。



疫情方面，香港新冠病毒個案持續回落，昨日新增3,843宗確診個案，進一步回落至「3字頭」，另新增46名患者死亡。



昨日疫情概要：

-增3,843宗確診，較昨日下跌17.41%。

-輸入個案99宗，佔整體個案比率2.58%。

-新增46名患者死亡，7日平均死亡率為0.869%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12.909人。

-本地個案帶新變異病毒株增3宗，分別為2宗XBB及1宗XBB1.5，累計發現185宗XBB（包括三宗XBB1.5個案 )



港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.65，每日確診個案持續回落。（港大醫學院圖片）

▼1月17日 旺角麥花臣檢測站大排長龍▼



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▼1月17日 荃灣大會堂檢測站有逾百人排隊▼



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▼1月17日 市民早上到旺角花墟購買年花▼



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【15:05】教育局局長蔡若蓮表示，局方正爭取最快下月1日，讓跨境學童免預約配額下，恢復來港上面授課堂，現時正一併考慮來港跨境學童檢測安排，她對以快速檢測代替核酸檢測表示樂觀。

【13:16】年近歲晚，通關以來大批市民登記口岸名岸或搭乘高鐵返內地，需求殷切，連帶檢測站近日都大排長龍。政府今日（18日）提醒公眾，全港各區80多間社區檢測中心及檢測站在農曆新年期間會如常運作，服務時間不變，便利有需要檢測的巿民進行檢測，包括擬前往內地的人士。政府表示現時預約名額十分充裕，截至今日中午12時，未來3日每日平均仍有逾9萬個預約名額，總共至少27萬個名額。

【09:56】香港與內地通關帶動核酸檢測中心人龍現，由於不少市民趕在農曆新年前北上回鄉探親及過年，旺角麥花臣及荃灣大會堂等多個社區檢測站大排長龍。政府檢測承辦商相達生物科技創辦人招彥燾指其所負責的核酸檢測站大部份預約名額已滿，即便預約了亦要在場輪候15至30分鐘，沒有預約更要輪候1至2小時。

他又指不少市民對整個檢測的安排不清楚，結果有不少問題需要在場職員進行解答，令排隊輪候的時間都有所增加。

【09:32】行政長官李家超稱期望今年內撤口罩令，今年第一季「解決所有問題」，最新有消息出，政府計劃最快於農曆新年後取消確診者強制隔離，到3月至4月冬季完結後撤銷口罩令。

呼吸系統專科醫生梁子超認為防寬防疫要按部就班，而目前院舍及學校仍須檢測，因此應該先待相關措施放寬，再取消確診者強制隔離。口罩令方面，梁子超認為取消口罩令會加劇流感的情況，要等3月尾才可放寬。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為如仍有確診狀況，指定診所和遙距診症服務需求大，普通科目診未必足以應付，更可能會影響其他服務使用者，所以維持指定診所或遙距診症服務會較適合。

▼1月9日 盧寵茂到訪土瓜灣體育館社區檢測中心▼



【08:57】因應搶藥潮，港府早前提出零售含「撲熱息痛」藥物的合理分量，每人應不多於60粒藥片或300毫升藥水。政務司副司長卓永興今（18日）在報章撰文指，近期的搶藥潮引起公眾關注，為穩定人心，由他主持的政府跨部門會議已盤點可動用的工具應對搶藥潮，作出嚴密部署，首先由自律性限制售賣特定藥物的數量入手，希望問題可通過藥房業的自律解決，但他指若自律失效，政府不排除採取立法手段解決問題。

政務司副司長卓永興1月18日在報章撰文指，政府跨部門會議已盤點可動用的工具應對搶藥潮，首先希望問題可通過藥房業自律解決，但若自律失效，政府不排除採取立法手段解決問題。（資料圖片/張浩維攝）

【08:08】疫情三年，隨著入境防疫措施放寬，終有第一艘國際郵輪再抵港。皇家加勒比集團旗下銀海郵輪的「銀靈號」（Silver Spirit）今早（18日）七時許經鯉魚門進入維多利亞港，消防船噴水歡迎，「銀靈號」其後停靠尖沙咀海運碼頭，現場所見，郵輪在泊岸前，旅客已在上層甲板向岸邊揮手及發出興奮歡呼聲。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄、旅遊事務專員沈鳳君、香港旅遊發展局主席彭耀佳等向抵港郵輪乘客派發紀念品迎接。1月5日由新加坡出發的「銀靈號」，途經蘇梅島、胡志明市等地方，今在尖沙咀海運碼頭停泊一晚後，明日（19日）郵輪將會再次啟航前往新加坡，中途亦會經過越南峴港及下龍灣等地。

▼2023年1月18日 「銀靈號」進入維多利亞港停靠尖沙咀海運碼頭▼



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▼1月17日 警方在旺角花墟實施交通管制▼



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▼1月17日 荃灣公園檢測站大排長龍▼



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【07:00】本港與內地在上周日（8日）實施首階段免檢疫通關，惟所有人士要進入內地均要持48小時的核酸檢測陰性結果。《香港01》接獲有市民投訴，指自己帶同2個月大的幼童到社區檢測中心及診所做檢測時遭拒絕，指幼童年齡太少不適合做檢測。

有檢測承辦商負責人表示，現時局方未有任何指引予年紀小的幼童做檢測，直言「兩個月大係無可能做到」，通常其到會轉介私家醫院和私營化驗所。醫衞局回覆查詢重申，三歲以下幼童在內的其他人士均可在社區檢測站由專業人員為其採集拭子樣本進行檢測，專業醫護人員會評估個別人士是否適合進行拭子採樣，以確保採樣程序是在安全情況下進行。

▼1月17日 高鐵車票增至1.4萬張吸引乘客購買▼



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▼1月17日 高鐵入閘採用人臉識別▼



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▼1月16日 維園年宵花市設「紅運鐺頭」牌坊▼

