立法會會議紀議員發言隱姓埋名　記協轟將資訊透明責任轉嫁公眾

立法會各委員會改變會議紀要的記錄方式，不具名記錄議員發言，僅以「一名議員」取替。香港記者協會今日（17日）發聲明表示，對新安排深感不解，認為新安排將確保立法會資訊透明的責任轉嫁至公眾和傳媒，亦令傳媒難以履行「第四權」協助公眾監察政府及議會運作，促請立法會秘書處回復以往做法。



記協認為，隱沒發言議員的名字亦妨礙傳媒報道議會情況，難以履行「第四權」協助公眾監察政府及議會運作。（資料圖片／夏家朗攝）

立法會解釋改動：方便公眾、議員和官員掌握會議流程

立法會各委員會會議紀要過去一直具名記錄議員的發言撮要，立法會秘書處原來今屆起實施新安排，立法會大會以外的委員會會議紀要，以「一名議員」、「部份議員」取代。立法會解釋有關改動為方便公眾、議員和官員掌握會議流程、討論要點和回應，因此精簡歸納和整合與會者發言重點。

記協：難以履行「第四權」 公眾難辨識發言議員

香港記者協會認為，隱沒發言議員的名字亦妨礙傳媒報道議會情況，難以履行「第四權」協助公眾監察政府及議會運作，有關改動非但未能方便公眾掌握會議的討論要點，反而窒礙市民理解立法會議員的工作，削弱公眾的知情權。

記協指，議員在會議的發言均直接反映其工作表現，省略發言議員的名字會增加公眾辨識發言議員身份的困難，一方面令公眾難以向相關議員問責，亦影響選民的投票意向。

對於立法會秘書處表示新安排下，會在會議紀要中加設附錄，列明每名與會者的發言時間標記，公眾及傳媒必須自行按附錄翻看議會錄影片段，才能找出個別議員或官員發言。記協認為，此舉將確保立法會資訊透明的責任轉嫁至公眾和傳媒，窒礙資訊流通，增加新聞工作者採訪及查證發言議員身份的難度，未能讓公眾及傳媒即時向有關議員了解事件，做法非常不理想。記協促請立法會秘書處回復以往做法，並確保公眾知情權及新聞自由獲得保障。