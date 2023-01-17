開年飯「年年有餘」變廚餘　食物銀行調查︰聚餐浪費近2億元食物

農曆新年將至，不少市民都會點多幾碟餸菜或烹煮較多食物慶祝節日，難免造成浪費。食物銀行樂餉社早前進行網上調查，發現四成受訪者表示去年有吃不完的賀年食品，同時有六成人曾在新年聚餐中吃剩飯菜，推算單是聚餐便有近2億元的食物給浪費掉。樂餉社呼籲巿民點餐時注意份量，打包吃剩的食物，並適量採購賀年食品，避免造成浪費。



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三成受訪者稱會丟棄吃不完賀年食品

農曆新年將至，巿民習慣聚餐和互相送禮慶祝。樂餉社於去年底透過網上問卷，訪問了550名香港市民，發現有77.9%的受訪者有購買賀年食品的習慣，包括糕點、果仁和糖果等，主要為自用（85.7%），其次則是送禮給親友（72.9%）或工作夥伴（17.6%）。

調查亦發現，四成人去年有吃剩賀年食品，主要原因是口味不合適和收到太多賀禮，各有52%及53.5%。雖然有78.9%的人會把吃不完的賀年食品轉贈朋友，但仍有3成人則會丟棄，只有17.3%受訪者會向慈善團體捐出食物。

雖然有約八成的受訪者表示有購買食物作爲賀禮或收到食物類的賀禮，但有近四成受訪者均表示不希望收到食物類的新年賀禮，更有接近七成人覺得新年送禮並非必需，認為會浪費金錢和食物；餘下的三成覺得必須送禮的人則主要因是出於傳統和禮節才認為要送禮。

至於新年聚餐方面，樂餉社的調查中有84.7%受訪者有新春聚餐的習慣，而這些人在新春期間的人均消費約為港幣$2,570元。盡管消費不菲，但超過六成半人均表示曾在新年聚餐中吃剩飯菜，當中有四成人爲了迎合「年年有餘」的傳統而刻意點菜或烹煮更多。另外，亦有不少受訪者因在餐廳點餐時份量預計錯誤、菜式不合口味，或酒樓餐廳的套餐份量欠缺彈性而有吃剩飯菜。

對於吃不完的飯菜，雖然有82.3 %的受訪者會選擇打包，但亦有一成巿民會直接丟棄剩餘食物。樂餉社按參與聚餐人數比例、聚餐花費金額，及丟棄剩菜比例推算，新春期間可能有近港幣2億元的賀年聚餐食物給送到堆填區。

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樂餉社倡挑選存放期較長食品送禮

樂餉社社區關係總監李冠芬表示，根據環境保護署最新公佈的都巿廢物統計數字，廚餘量在疫情期間不跌反升，情況令人憂慮。她續指，食物浪費對環境帶來沉重挑戰，同時香港仍有四分一人活在貧窮線下，每天面對三餐不繼的挑戰，與食物浪費的對比強烈。

她鼓勵巿民可以挑選存放期較長的食品送禮，而不合口味的賀年食品應在適當情況下及早轉贈慈善機構或身邊有需要的人。另一方面，她建議新年聚餐點菜時應先確定人數和各人的飲食喜好，避免烹煮過量和口味不合適等問題；巿民亦應思考是否有必要為迎合傳統而刻意準備過多飯菜，若真的吃不完也可以打包留待下餐享用。