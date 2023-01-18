確診者隔離令傳春節後取消　梁子超指應先停檢測　3月尾撤口罩令

行政長官李家超稱期望今年內撤口罩令，今年第一季「解決所有問題」，最新有消息出，政府計劃最快於農曆新年後取消確診者強制隔離，到3月至4月冬季完結後撤銷口罩令。



呼吸系統專科醫生梁子超認為防寬防疫要按部就班，而目前院舍及學校仍須檢測，因此應該先待相關措施放寬，再取消確診者強制隔離。口罩令方面，梁子超認為取消口罩令會加劇流感的情況，要等3月尾才可放寬。



社區組織協會幹事彭鴻昌認為如仍有確診狀況，指定診所和遙距診症服務需求大，普通科目診未必足以應付，更可能會影響其他服務使用者，所以維持指定診所或遙距診症服務會較適合。



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梁子超今日在電台節目強調取消強制隔離要按部就班，香港目前仍有3000多宗留院個案，一方面要等醫院壓力先舒緩，而現時院舍及學校的檢測要求仍持續，取消隔離令是「自相矛盾」，有機會出現爆發，他認為應該取消檢測要求，再推高一老一幼的接種率等，先待其他措施放寬再取消強制隔離，讓他們有最後機會接種疫苗。

取消口罩令或加劇流感傳播 學校反彈再造成跨家庭傳播

口罩令方面，梁子超認為取消口罩令會加劇流感的情況，最主要在學校內會有大型反彈，亦會做成跨家庭傳播，要等3月尾才可放寬，他指出口罩要大家都戴才有效，即使外國亦會鼓勵在室內及交通工具等載口罩。

至於香港與內地出入境需要核酸檢測，梁子超認為可以「早少少取消咗佢」，特別是內地的疫情不嚴重，亦較少人會跨境進行醫療，故核酸檢測的需要並不大。

彭鴻昌則表示，認為始終要轉為恆常服務，但如仍有確診狀況，指定診所和遙距診症服務需求大，普通科目診未必足以應付，更可能會影響其他服務使用者，所以維持指定診所或遙距診症服務會較適合，至於是否需要增加私家醫生人手，政府亦要與業界再作商討，要等到日後疫情再回落，直正常水平，才應考慮停止服務。

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