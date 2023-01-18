六旬翁家中偷看繼女沖涼　事後妻女搬走自覺無地自容　囚20日

六旬翁趁同住的廿多歲繼女洗澡時，透過浴室門上一個洞口偷看近1分鐘，但被妻子發現並舉報。六旬翁早前承認一項窺淫罪，求情稱酒醉下犯案，覺無地自容，妻女事發後已搬走，署理主任裁判官香淑嫻今（18日）在西九龍法院判刑指，被告的行為屬違反誠信，更是在事主自覺最私隱的地方侵犯對方，監禁無可避免，接納被告有悔意，判其囚20日。



被告Y.T.M.（66歲，店舖助理），被控於2022年8月26日，在荃灣某住宅單位內暗中觀察或拍攝年約20多歲的女子X，而X所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，而被告不理會事主是否同意被他觀察或拍攝。

66被告Y.T.M.在西九龍法院承認窺淫罪，被判入獄20日。(資料圖片)

稱酒後犯案覺好唔安樂

辯方求情指，被告因醉酒犯案，感到無地自容、「好唔安樂」，太太及女兒在事發後已搬走。另報告顯示，被告無性或心理問題，重犯機會低。

被告與X母2021年結婚

案情指，被告與X母在2021年結婚，去年3月起，二人和X同住涉案單位。案發時3人共同居住了約5個月，當晚約11時，X在單位浴室內洗澡，其母發現被告透過浴室門上一個約3厘米乘1厘米的洞口偷看近1分鐘。X得悉後大叫，事件報警處理。被告被捕後，起初保持緘默，其後承認「一時性衝動犯事」。

案件編號：WKCC4121/2022