保安員劫夜歸女逾4萬元　用強力膠帶將事主綁在公園圍欄　囚74月

保安員因欠債財困，淩晨持鎅刀向一名女子劫得90元後，要對方交出提款卡和密碼，並把她帶到遊樂場，用強力膠帶把她綁起及封口，再以其提款卡提取合共4萬元。女事主後來自行鬆綁及報警，保安員翌日被捕。他今(18日)在高等法院承認搶劫和偷竊兩罪，法官判刑時則指，被告曾綁起事主、偷取其提款卡，令事主受驚，屬加刑因素。考慮到被告獨自行事，亮出鎅刀但未有傷及事主，判被告監禁6年2個月。



被告林輝南，39歲，保安員。辯方求情時被告因經濟問題犯案，已深感後悔。此外，他亦撰寫信件向事主致歉，並轉交控方交予事主。

案情指，蘇姓女事主於2021年11月10日凌晨3時許，行經筲箕灣愛東邨時，被告突從後拍蘇的肩膀，並亮出鎅刀的刀鋒及索取金錢。蘇交出90元，被告繼而要求蘇交出提款卡及密碼，蘇依言照做。之後被告帶蘇至愛澤樓至愛平樓間的遊樂場，用強力膠帶將她綁在圍欄後，再用膠帶封住蘇的嘴後離開。蘇其後自行爭脫束縛，並告知保安被打劫，回家後報警。

同日凌晨接近4時，被告兩度使用蘇的提款卡提取現金2萬元，即合共提取了4萬港元。蘇之後致電銀行要求停用其提款卡，在得知戶口金錢被提取後報警，被告翌日被捕，身上被搜出約7400元。他警誡下稱因欠債犯案，在提款提款後已把卡丟棄進垃圾桶。

案件編號：HCCC194/2022