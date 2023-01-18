夫涉1夜4強姦1雞姦妻　裁兩項強姦罪成　另認曾多次叫妻撤銷指控

地盤管工涉在一夜內，4次強姦和1次雞姦分居妻，期間不但迫妻穿上高跟鞋和絲襪性交，並有用護膚品和爽膚水的樽塞其私處。他經多輪頻密性侵後疲倦入睡，妻才趁機通知鄰居報警，至警員到場後把他拍醒及拘捕。管工否認曾強姦和雞姦妻子，並稱當晚與妻兩度性交時，妻子均願意兼感歡愉。6男3女陪審團今（18日）在高等法院經約8小時退庭商議，裁定被告兩項強姦罪成，餘下1項強姦和1項未經同意下肛交罪不成立。此外，被告審訊前承認一項意圖妨礙司法公正罪，指他曾多次叫妻撤銷指控。法官把判刑押後至2月22日，待索取事主的創傷報告。



其中一項強姦罪早前被裁定表證不成立

現年43歲的被告，被控4項強姦和1項未經同意下肛交罪，共5罪。其中1條強姦罪在審訊期間被裁定表證不成立。。案發於2019年9月14日凌晨至早上6時30分，事主X案發時39歲。

被告曾8次要求事主X撤銷指控

此外，被告於2021年時承認1項作出傾向意圖妨礙司法公正行為罪，指他在收柙期間8次向X發信，著她撤銷指控，又承諾會替X支付法律費用。被告亦多次在被押解到法院應訊時，致電X要她聯絡被告的胞弟。

43歲被告否認4項強姦及1項非法肛交罪，在高等法院受審。

控方案情指，曾離婚並育有兩女的被告，2014年透過網上社交平台結識女事主X。兩人拍拖，翌年結婚，被告間中居於X在葵涌的單位。2019年兩人關係轉差，被告欠債，兩人常口角。被告遷出單位並提出離婚，X亦同意。同年8月23日，被告回單位取個人物品時，X稱在不情願下曾與被告性交，她作供時稱，當時念在夫妻一場，該次事件未有報警。

X與男子回家後遭被告強姦

同年9月13日晚，X和男性友人外出回家時，被告突出現並把她推入屋，繼而掌摑她，並要她脫去衣服，穿上黑色絲襪和高踭鞋，並以usb線把她雙手綁在床框上強姦她。

被告曾稱有性需要會找X

X指，被告之後取去她的手機，並以其名義約她的男性友人K「開房」，她曾問被告可否放過她，被告卻回應說：「唔得，我哋一日未簽紙離婚，你一日都喺我老婆，我想幾時上嚟就幾時上嚟，幾時有性需要，我會搵你。」

X稱同夜內遭被告多番性侵

她稱被告當晚多番強姦她，並與她肛交，期間又有把爽膚水和保濕噴霧塞進她的私處。她後來趁被告入睡後叫鄰居代為報警。警員到其單位時，被告仍全身赤裸在睡。警員把被告拍醒被告，並叫他穿回衣服接受調查。被告向警員稱：「我係有X佢，但係無強姦佢。」

被告稱當晚曾要求最後一次卻睡著了

被告自辯時稱X當晚自願與他性交兩次，但被他發現X和另一男子在中秋夜外出的照片，他感到憤怒，並提出離婚，但要求作最後一次性交，以留個好印象，之後便會不再見面，惟他因疲勞而力不從心，最後入睡。

案件編號：HCCC284/2020