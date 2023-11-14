01獨家｜大劉購呂麗君壹環豪宅細節曝光　4千萬須全存入銀行還債

撰文：冼博勵
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富商劉鑾雄（大劉）近期以首置名義、4000萬元購入呂麗君（現名呂姵霖）的灣仔壹環特色戶。對於有指呂麗君因投資失利，而向大劉求助。據《香港01》了解，呂麗君答應大劉一方，透過該交易取得的4000萬元，必須全數存入德意志銀行的戶口以還債，並且要於四天內將存款證明交給大劉一方。此類條款較為罕見，呂麗君無法自由動用該筆鉅額資金。

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大劉去年年底被拍攝到與前女友呂麗君，一同在皇室堡出現，之後大劉曾發聲明指出：「有傳聞指呂女士因為投資失利引致證券和債券出現嚴重虧損一事，我本人不願置評。本人只能說已完成了一些純商業交易。」

1月3日，劉鑾雄（大劉）召開記者會，澄清與呂麗君的關係。（資料圖片 / 葉志明攝）

記者會上被問交易細節：財經地產好快知

不過他在1月3日高調召開記者會，雖然話題包括他多年的緋聞和傳言，但記者會的主題是為澄清與呂麗君的關係。被問及是什麼「純商業交易」，是否與欠債有關，他則表示「我真係唔想講，我做人做事係今日留一線、他日好相見，唔會趕盡殺絕，對任何人都係，唔止呂麗君。有留意財經金融地產嘅人好快會知，我就唔方便講，如果唔係為咗仔女，我極度唔想幫。」

壹環位於灣仔，劉鑾雄（大劉）以首置身份，以4,000萬向呂麗君購入特色戶。（資料圖片 / 林若勤攝）

交易條款罕見　必須還債

交易內容最終如大劉預言，很快曝光。據《香港01》了解，大劉以4,000萬元購入呂麗君灣仔壹環特色戶，有特定的交易條款，就是全數4,000萬元，必須存入德意志銀行戶口，用以還債。呂麗君亦要向大劉保證，交易時絕無第三者擁有物業的任何法定權益或衡平法權益，這亦是一般市場交易不常見。

一般市場交易，買方極少規定賣方如何處置所得樓款，上述大劉與呂麗君交易的安排，可反映大劉要確保呂麗君要將賣樓所得還債，保障他與呂所出的子女，呂麗君不能自由動用該筆資金。

1月3日，劉鑾雄（大劉）召開記者會，澄清與呂麗君的關係。記者會只能錄音、拍照，不能錄影。（資料圖片 / 葉志明攝）

以首置身份購買

資料顯示，大劉是次以首置身份購入該單位。大劉曾於2016年以3.6億元將白加道31號D屋轉讓給兒子劉鳴煒，令個人名下再無住宅，恢復首置身份。

是次易手予劉鑾雄的壹環頂層特色戶，實用面積1,363平方呎，原由呂麗君的父親呂立強及胞兄呂雲峯於2014年2月一同買入，當年作價約5,120.53萬元，不過在2017年及2018年已轉售予呂麗君。

而網上銀行估價，該特色戶滙豐銀行估價為4,740萬元，較8年前買入價低約7%。資料顯示，交易的4000萬元樓價，亦包括呂麗君於該廈的一個私家車位及一個電單車位。

劉鑾雄（大劉）曾與呂麗君拍拖，二人育有一女一子。（視覺中國）

日後或轉贈甘比

對於購入呂麗君的單位，大劉向傳媒書面回應指，是以個人名義買入，雖然首次置業名額珍貴，但由於時間倉卒，最後決定以私人名義購買該物業，假若日後再購買新物業時才考慮如何處置壹環物業，或會將該物業轉贈太太甘比（陳凱韻）。

劉鑾雄（大劉）與陳凱韻（甘比）於2016年結婚，二人育有三名子女。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

他透露，物業不是作自用，而是租回予呂女士 （即呂麗君），而他不會代呂女士交代怎樣處理出售物業後取得的資金。對於有傳聞指呂氏因為投資失利引致證券和債券出現嚴重虧損一事，大劉表示不願置評，只能說已完成了一些純商業交易。

呂麗君為何窮途末路要向劉鑾雄求救？

市場消息人士指，呂麗君非常豪爽，雖然大劉雖然早已經公開跟她斷絕關係，但她投資風格進取，近年大舉投資失利，結果導致財政危機，需要向劉鑾雄緊急求助

劉鑾雄分身家過程中呂麗君得到了多少產財？

大劉分身家後曾經說，呂麗君已是超級富婆，無需要我任何經濟支持，也可過着富裕的生活。傳聞她獲得多間豪宅、大量現金、首飾及其他禮物，價值高達XX億元

大劉﹕購壹環特色戶後將租回呂麗君　日後或將單位轉贈甘比大劉購呂麗君灣仔壹環特色戶作價曝光　低銀行估價近16%皇室堡見面原因曝光？　01獨家︰大劉首置買呂麗君灣仔壹環特色戶大劉未公開舊愛呂麗君因何事相求　消息人士：近年投資失利大劉高調撇清舊愛關係　千億身家早作安排　盛讚甘比盡得他真傳
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