01獨家｜大劉購呂麗君壹環豪宅細節曝光　4千萬須全存入銀行還債

富商劉鑾雄（大劉）近期以首置名義、4000萬元購入呂麗君（現名呂姵霖）的灣仔壹環特色戶。對於有指呂麗君因投資失利，而向大劉求助。據《香港01》了解，呂麗君答應大劉一方，透過該交易取得的4000萬元，必須全數存入德意志銀行的戶口以還債，並且要於四天內將存款證明交給大劉一方。此類條款較為罕見，呂麗君無法自由動用該筆鉅額資金。



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大劉去年年底被拍攝到與前女友呂麗君，一同在皇室堡出現，之後大劉曾發聲明指出：「有傳聞指呂女士因為投資失利引致證券和債券出現嚴重虧損一事，我本人不願置評。本人只能說已完成了一些純商業交易。」

1月3日，劉鑾雄（大劉）召開記者會，澄清與呂麗君的關係。（資料圖片 / 葉志明攝）

記者會上被問交易細節：財經地產好快知

不過他在1月3日高調召開記者會，雖然話題包括他多年的緋聞和傳言，但記者會的主題是為澄清與呂麗君的關係。被問及是什麼「純商業交易」，是否與欠債有關，他則表示「我真係唔想講，我做人做事係今日留一線、他日好相見，唔會趕盡殺絕，對任何人都係，唔止呂麗君。有留意財經金融地產嘅人好快會知，我就唔方便講，如果唔係為咗仔女，我極度唔想幫。」

壹環位於灣仔，劉鑾雄（大劉）以首置身份，以4,000萬向呂麗君購入特色戶。（資料圖片 / 林若勤攝）

交易條款罕見 必須還債

交易內容最終如大劉預言，很快曝光。據《香港01》了解，大劉以4,000萬元購入呂麗君灣仔壹環特色戶，有特定的交易條款，就是全數4,000萬元，必須存入德意志銀行戶口，用以還債。呂麗君亦要向大劉保證，交易時絕無第三者擁有物業的任何法定權益或衡平法權益，這亦是一般市場交易不常見。

一般市場交易，買方極少規定賣方如何處置所得樓款，上述大劉與呂麗君交易的安排，可反映大劉要確保呂麗君要將賣樓所得還債，保障他與呂所出的子女，呂麗君不能自由動用該筆資金。

1月3日，劉鑾雄（大劉）召開記者會，澄清與呂麗君的關係。記者會只能錄音、拍照，不能錄影。（資料圖片 / 葉志明攝）

以首置身份購買

資料顯示，大劉是次以首置身份購入該單位。大劉曾於2016年以3.6億元將白加道31號D屋轉讓給兒子劉鳴煒，令個人名下再無住宅，恢復首置身份。

是次易手予劉鑾雄的壹環頂層特色戶，實用面積1,363平方呎，原由呂麗君的父親呂立強及胞兄呂雲峯於2014年2月一同買入，當年作價約5,120.53萬元，不過在2017年及2018年已轉售予呂麗君。

而網上銀行估價，該特色戶滙豐銀行估價為4,740萬元，較8年前買入價低約7%。資料顯示，交易的4000萬元樓價，亦包括呂麗君於該廈的一個私家車位及一個電單車位。

劉鑾雄（大劉）曾與呂麗君拍拖，二人育有一女一子。（視覺中國）

日後或轉贈甘比

對於購入呂麗君的單位，大劉向傳媒書面回應指，是以個人名義買入，雖然首次置業名額珍貴，但由於時間倉卒，最後決定以私人名義購買該物業，假若日後再購買新物業時才考慮如何處置壹環物業，或會將該物業轉贈太太甘比（陳凱韻）。

劉鑾雄（大劉）與陳凱韻（甘比）於2016年結婚，二人育有三名子女。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

他透露，物業不是作自用，而是租回予呂女士 （即呂麗君），而他不會代呂女士交代怎樣處理出售物業後取得的資金。對於有傳聞指呂氏因為投資失利引致證券和債券出現嚴重虧損一事，大劉表示不願置評，只能說已完成了一些純商業交易。