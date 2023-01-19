疫情．最新｜增4015宗確診　多45人死　本地XBB.1.5個案增2宗

行政長官李家超今日（19日）在立法會答問大會宣布，本月30日起取消新冠確診者的隔離令，本港今日新增4,015宗確診，重上四千宗水平，包括122宗輸入，多45人死亡，累計死亡個案13,010宗。本地個案再增加2宗帶有新變異病毒株XBB.1.5。



3歲及以下幼童今日（19日）起無論是從內地來港或是從香港入境內地，均不必出示出行前48小時內進行的新冠核酸檢測陰性結果。隨着農曆新年將至，不少市民趕北上過年，由於需持有48小時有效核酸陰性證明，過去兩天不少檢測站現人龍，有檢測站至深夜仍大排長龍。



昨日疫情概要：

-增3,793宗確診，連續第二日回落至三千宗水平。

-輸入個案109宗，佔整體個案比率2.87%。

-新增56名患者死亡，整體死亡率升至0.46%，單日死亡率1.476%，累計死亡人數為12,965人。

-本地個案帶新變異病毒株增6宗，分別為1宗XBB及1宗XBB1.5，BQ.1.1增3宗，BF.7多1宗。



港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.65，每日確診個案持續回落。（港大醫學院圖片）

▼1月18日 旺角麥花臣檢測站大排長龍▼



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【17:02】盧寵茂表示，明白大家戴了三年口罩，好希望有一日不需要，見到大家笑容，我們都正向這個方向，但希望市民明白口罩仍幫助到防疫，雖然去年底、今年初疫情已回落，但回落其中一個重點是防控口罩都重要，希望市民今個冬季堅持，適當時間會考慮調整，將來取消，相信以後好多市民會自願戴口罩，特別是上呼吸道感染流行，口罩仍然在公共衛生上有幫助。

【16:45】孫玉菡表示，1月30日開始沒有隔離令，感染新冠的僱員的病假處理方面和感染其他疾病沒分別，如果不舒服需要在家裡休息，可看醫生，由醫生專業判斷，若需要放病假，可以取得病假紙，超過4天按照僱傭條例可以拿到薪酬。

▼1月19日 盧寵茂等官員出席疫情記者會▼



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【16:41】盧寵茂表示，毫無疑問新冠和流感有相似地方，本身都是病毒引致的呼吸道疾病，預防方面都有相似，例如載口罩、社交距離措施及疫苗等，但是毫無疑問，新冠不是流感，兩者不相似、病毒不同，症狀有分別，傳播能力比流感強，新冠是流感以外的另一種呼吸道感染。如果因為新冠影響弱化而放下警惕，就要小心，無論是預防還是治療方面要，新冠加流感兩個疾病會有疊加效應，絕對不是1+1=1，而是可能大於2，兩個呼吸道傳染病的疫情，會對整個醫療系統造成好嚴重影響，新冠不會等於流感。

【16:38】勞工及福利局局長孫玉菡表示，一般情況下員工自我檢測發覺感染，不會再發隔離令，如果沒什麼不舒服可以返工，繼續工作，做好衛生防護，和僱主之前有協定是可以，但員工沒有去看醫生沒什麼病症，沒什麼特別不舒服可以返工，老闆會畀返，雙方協定，如果老闆要求不返工則要支薪。院舍員工安排特殊，希望可以保護老人家和殘疾人士，強烈建議如員工感染，無論有無病徵或情況是否嚴重，強烈建議不要返，如果院舍要請額外人手，可以通過政府提供的人手特別津貼處理到，院舍不會有額外支出。

【16:28】醫院管理局行政總裁高拔陞表示，取消隔離安排後，會加強普通科門診服務，1月30日起，確診者主要集中到7間指定診所求醫，會改為所有70多間普通科門診都可提供新冠診症服務，即所有普通科門診都會有新冠口服藥的儲備，病人來求診，有需要時醫生可評估，並處方新冠口服藥。較早前暫停的診所會重新運作，本周一在11間普通科門診已恢復之前暫停的服務，如夜診、假期服務，之後仍會在另外11間診所恢復之前暫停服務。

【16:23】徐樂堅表示，沒症狀的確診者可以外出可以返工，但想保護年幼群組。如學生陽性，建議不要返學，直到快測陰性。其他人要留意身體情況，特別是高危群組，或有明顯病症的人士，若惡化要盡快求醫。有病徵者可以看醫生拿病假，和以往處理呼吸道病症沒分別。有病徵的市民要留在家裡，避免外出。

【16:20】衞生防護中心總監徐樂堅表示，取消隔離令安排：

1)取消強制隔離：1月30日開始確診人士不需要隔離，同時取消當時發出的隔離令。市民不需要在平台申報，取而代之，向市民發出一般的健康措施建議，抗疫資訊包。部分人士當時若有隔離令，會通知取消。當時如果確診人士仍在社隔離設施，會有序安排他們離開。同一日有三個正運作工具會停止，包括快速抗原測試呈報平台、核酸測試後陽性呈報資料平台、電話語音呈報系統。取而代之，會作出健康措施建議，包括檢測陽性的人要做呼吸道保護措施，包括注意不要在沒戴口罩的時候和其他人交流，頭5日要佩戴外科口罩等。

2)社區隔離設施及暫託設施有過渡安排，考慮到部份人士，家居環境不適合，不想傳染家人有關隔離設施短期會繼續運作，安排只會給香港市民使用，包括24小時社交平台熱線電話。需要入住的人士入住以後，會做快測，確診陽性才會安排入住，最長逗留7日。

3)更新2019冠狀病毒呈報準則及更改數據發放，仍屬需呈報，但1月30日起只需呈報嚴重及死亡個案，專題網頁會公布每日核酸檢測陽性樣本數字及死亡數字，取代現時新聞公告。其他數據在2月初起，會每星期公布，多方位持續監測新冠疫情，包括污水，社區監察等，監察變異病毒情況，與其他呼吸道病一樣，會留意學校及院舍爆發等情況，新冠會納入定點監察，邀請本科門診等醫生提供病人數據，好似監測流感方式來監測新冠，是呼吸道風土病。

【16:00】醫務衞生局局長盧寵茂表示，香港經歷三年新冠疫情，病毒變異株OMICRON已成主流，加上香港醫療及社會應對能力提升，考慮到感染風險及回復經濟動力，特首李家超已經，由1月30日星期一起，取消向感染者發出隔離令的安排。最近確診數字顯示，已去年12月底近三萬，下跌至最近的三千宗，說明已過了另外一個高峰。

他指出，去年初及去年底這兩個高峰，有好明顯分別，死亡率2022年初高峰整體死亡率高達0.77%，到上年底剛過高峰只是0.19%。已打三針/康復的比率，已高達95%，社會的混合免疫屏障已經比較牢固，完成疫苗接種的人感染到病症都是輕症。

▼1月19日 深水埗楓樹街球場檢測站大排長龍▼



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【15:03】臨近過年北上出現人潮，昨起（18日）多區檢測站出現長長人龍，深水埗楓樹街社區檢測中心有逾百名市民輪候至凌晨。行政長官李家超今日（19日）出席立法會答問大會，被多翻追問過關前的核酸檢測安排，李家超坦言市民徹夜排隊的情況不理想，要求要相關部門統整相關資訊，確保市民可得悉各檢測中心的輪候情況，強調檢測能力足夠，近日亦只用了六成檢測量。

李家超更承認，香港完全無防疫措施，包括檢測要求才算得上真正復常，至於何時可全面取消檢測要求，李家超表示涉及港府、廣東省及中央政府三方商討，當中或會遇到困難需要克服。

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【12:46】農曆新年臨近，連日來都有大批市民到社區檢測中心做自費核酸檢測，希望能盡早獲取報告，以便回內地探親過年。

深水埗楓樹街球場的檢測中心昨晚（18日）逼爆，深夜仍有人排隊做檢測，到今早（19日）中心再開門時，等候做檢測的人龍再現，上午11時許，有逾百人排隊，人龍由球場門口延伸到街尾轉角的街坊福利會。有輪候超過兩小時的市民表示，已訂票明日乘高鐵到深圳探親，但擔心未及取得核酸陰性報告，影響行程。

【12:27】第25屆渣打馬拉松將於下月12日舉行，大會今日（19日）宣布，跑手毋須提供比賽前48小時核酸檢測報告，亦不用24小時前做快測。不過，跑手仍然要遵守口罩令，在起跑前及比賽後戴口罩。

【10:50】香港與內地恢復通關，港人北上需要自費48小時核酸檢測，並取得陰性結果，現時社區檢測中心設有240元或150元收費服務，分別12小時或24小時內出報告。

適逢農曆新年將至，香港多個社區檢測站大排長龍。社區檢測中心網站新增「人流較少的檢測點」，今早（19日）更新列出全港10個人流較少檢測中心，當中包括港島區小西灣社區會堂、九龍區土瓜灣體育館、油麻地鴉打街臨時遊樂場、新界區粉嶺和興社區會堂、大窩口社區中心等等。政府強烈建議檢測人士，宜先在網上查看不同檢測中心或檢測站的最新預約情況，並在檢測前於網上進行預約。

【09:53】教育局正爭取在2月1日讓約2萬名跨境學童免配額來港上課，及檢討檢測安排。新界校長會副主席朱偉林今日（19日）表示，跨境校巴最快下月中才復辦，估計初時初小學生未能來港上學，建議政府容許家長或校巴保母同樣可以免配額，方便接送學童上學，亦希望學童可用快測取代核酸檢測。

▼1月18日 污水檢測呈陽性的地點▼



▼1月18日 教育局局長蔡若蓮及副局長施俊輝一展廚藝▼



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▼1月9日 盧寵茂到訪土瓜灣體育館社區檢測中心▼



▼1月18日 「銀靈號」進入維多利亞港停靠尖沙咀海運碼頭▼



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▼1月17日 警方在旺角花墟實施交通管制▼



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▼1月17日 荃灣公園檢測站大排長龍▼



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▼1月17日 高鐵車票增至1.4萬張吸引乘客購買▼



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▼1月17日 高鐵入閘採用人臉識別▼



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▼1月16日 維園年宵花市設「紅運鐺頭」牌坊▼

