疫情．最新｜市民趕北上過年檢測中心排長龍　確診回落三千宗水平

本港確診數字大幅回落，昨日（18日）新增3,793宗確診個案，連續第二日回降至三千宗水平，但新增56名患者死亡，單日死亡率升至近1.476%，全期累計死亡率亦上升至0.46%。



3歲及以下幼童今日（19日）起無論是從內地來港或是從香港入境內地，均不必出示出行前48小時內進行的新冠核酸檢測陰性結果。隨着農曆新年將至，不少市民趕北上過年，由於需持有48小時有效核酸陰性證明，過去兩天不少檢測站現人龍，有檢測站至深夜仍大排長龍。



昨日疫情概要：

-增3,793宗確診，連續第二日回落至三千宗水平。

-輸入個案109宗，佔整體個案比率2.87%。

-新增56名患者死亡，整體死亡率升至0.46%，單日死亡率1.476%，累計死亡人數為12,965人。

-本地個案帶新變異病毒株增6宗，分別為1宗XBB及1宗XBB1.5，BQ.1.1增3宗，BF.7多1宗。



港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.65，每日確診個案持續回落。（港大醫學院圖片）

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【09:53】教育局正爭取在2月1日讓約2萬名跨境學童免配額來港上課，及檢討檢測安排。新界校長會副主席朱偉林今日（19日）表示，跨境校巴最快下月中才復辦，估計初時初小學生未能來港上學，建議政府容許家長或校巴保母同樣可以免配額，方便接送學童上學，亦希望學童可用快測取代核酸檢測。

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