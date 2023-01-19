疫情．直播｜1.30起不向確診者發隔離令　自我檢測陽性不需呈報

行政長官李家超今日（19日）在立法會答問大會宣布，本月30日起取消新冠確診者的隔離令，醫務衞生局下午公布詳情。



本港確診數字大幅回落，昨日（18日）新增3,793宗確診個案，連續第二日回降至三千宗水平，但新增56名患者死亡，單日死亡率升至近1.476%，全期累計死亡率亦上升至0.46%。



3歲及以下幼童今日（19日）起無論是從內地來港或是從香港入境內地，均不必出示出行前48小時內進行的新冠核酸檢測陰性結果。隨着農曆新年將至，不少市民趕北上過年，由於需持有48小時有效核酸陰性證明，過去兩天不少檢測站現人龍，有檢測站至深夜仍大排長龍。



昨日疫情概要：

-增3,793宗確診，連續第二日回落至三千宗水平。

-輸入個案109宗，佔整體個案比率2.87%。

-新增56名患者死亡，整體死亡率升至0.46%，單日死亡率1.476%，累計死亡人數為12,965人。

-本地個案帶新變異病毒株增6宗，分別為1宗XBB及1宗XBB1.5，BQ.1.1增3宗，BF.7多1宗。



港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.65，每日確診個案持續回落。（港大醫學院圖片）

▼1月18日 旺角麥花臣檢測站大排長龍▼



+ 1

【16:00】醫務衞生局局長盧寵茂表示，香港經歷三年新冠疫情，病毒變異株OMICRON已成主流，加上香港醫療及社會應對能力提升，考慮到感染風險及回復經濟動力，特首李家超已經，由1月30日星期一起，取消向感染者發出隔離令的安排。最近確診數字顯示，已去年12月底近三萬，下跌至最近的三千宗，說明已過了另外一個高峰。

他指出，去年初及去年底這兩個高峰，有好明顯分別，死亡率2022年初高峰整體死亡率高達0.77%，到上年底剛過高峰只是0.19%。已打三針/康復的比率，已高達95%，社會的混合免疫屏障已經比較牢固，完成疫苗接種的人感染到病症都是輕症。

▼1月19日 深水埗楓樹街球場檢測站大排長龍▼



+ 7

【15:03】臨近過年北上出現人潮，昨起（18日）多區檢測站出現長長人龍，深水埗楓樹街社區檢測中心有逾百名市民輪候至凌晨。行政長官李家超今日（19日）出席立法會答問大會，被多翻追問過關前的核酸檢測安排，李家超坦言市民徹夜排隊的情況不理想，要求要相關部門統整相關資訊，確保市民可得悉各檢測中心的輪候情況，強調檢測能力足夠，近日亦只用了六成檢測量。

李家超更承認，香港完全無防疫措施，包括檢測要求才算得上真正復常，至於何時可全面取消檢測要求，李家超表示涉及港府、廣東省及中央政府三方商討，當中或會遇到困難需要克服。

+ 1

【12:46】農曆新年臨近，連日來都有大批市民到社區檢測中心做自費核酸檢測，希望能盡早獲取報告，以便回內地探親過年。

深水埗楓樹街球場的檢測中心昨晚（18日）逼爆，深夜仍有人排隊做檢測，到今早（19日）中心再開門時，等候做檢測的人龍再現，上午11時許，有逾百人排隊，人龍由球場門口延伸到街尾轉角的街坊福利會。有輪候超過兩小時的市民表示，已訂票明日乘高鐵到深圳探親，但擔心未及取得核酸陰性報告，影響行程。

【12:27】第25屆渣打馬拉松將於下月12日舉行，大會今日（19日）宣布，跑手毋須提供比賽前48小時核酸檢測報告，亦不用24小時前做快測。不過，跑手仍然要遵守口罩令，在起跑前及比賽後戴口罩。

【10:50】香港與內地恢復通關，港人北上需要自費48小時核酸檢測，並取得陰性結果，現時社區檢測中心設有240元或150元收費服務，分別12小時或24小時內出報告。

適逢農曆新年將至，香港多個社區檢測站大排長龍。社區檢測中心網站新增「人流較少的檢測點」，今早（19日）更新列出全港10個人流較少檢測中心，當中包括港島區小西灣社區會堂、九龍區土瓜灣體育館、油麻地鴉打街臨時遊樂場、新界區粉嶺和興社區會堂、大窩口社區中心等等。政府強烈建議檢測人士，宜先在網上查看不同檢測中心或檢測站的最新預約情況，並在檢測前於網上進行預約。

【09:53】教育局正爭取在2月1日讓約2萬名跨境學童免配額來港上課，及檢討檢測安排。新界校長會副主席朱偉林今日（19日）表示，跨境校巴最快下月中才復辦，估計初時初小學生未能來港上學，建議政府容許家長或校巴保母同樣可以免配額，方便接送學童上學，亦希望學童可用快測取代核酸檢測。

▼1月18日 污水檢測呈陽性的地點▼



▼1月18日 教育局局長蔡若蓮及副局長施俊輝一展廚藝▼



+ 1

▼1月9日 盧寵茂到訪土瓜灣體育館社區檢測中心▼



▼1月18日 「銀靈號」進入維多利亞港停靠尖沙咀海運碼頭▼



+ 7

▼1月17日 警方在旺角花墟實施交通管制▼



+ 6

▼1月17日 荃灣公園檢測站大排長龍▼



+ 2

▼1月17日 高鐵車票增至1.4萬張吸引乘客購買▼



+ 10

▼1月17日 高鐵入閘採用人臉識別▼



+ 1

▼1月16日 維園年宵花市設「紅運鐺頭」牌坊▼

