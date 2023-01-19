農曆年｜全港年三十至初四營業政府私家診所全名單　附找醫生連結

農曆新年長假將至，由年三十晚（21日）起至年初四（25日）不少診所會暫停服務，若長假期間感到不適也要盡快求診，以下整合全港18區年三十至初四間開放的診所名單，包括應診日期、時間、地址及預約電話等，以備不時之需。



醫院管理局今日（19日）亦公布，14間普通科門診診所及18區中醫診所暨教研中心將於農曆新年公眾假期期間提供服務，支援有需要的病人，並提醒求診人士可如平日般透過電話或「HA Go」流動應用程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。



即查中醫診所暨教研中心於農曆新年假期的服務安排

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可處方新冠口服藥物的私家醫生名單

農曆年假（一月二十三至二十五日）政府普通科門診安排：

醫院管理局公布，14間普通科門診診所及18區中醫診所暨教研中心將於農曆新年公眾假期期間（23日至25日）提供服務，並指安排部份門診診所在農曆新年公眾假期期間繼續提供服務，希望減少病情輕微的病人使用急症室，避免加重急症室的壓力。

醫院管理局指，求診人士可如平日般透過電話或「HA Go」流動應用程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。另外，18區中醫診所暨教研中心（中醫診所）亦會於農曆新年公眾假期提供內科診療（不包括針灸、骨傷推拿及新冠復康診療），求診人士可如平日般透過電話或「18區中醫診所」流動應用程式（適用於曾登記使用18區中醫診所服務的求診人士）預約診症時間。

18區中醫診所暨教研中心農曆年假期服務時間：

醫院管理局提醒，病情輕微的病人，亦可向私家醫生求診，而七間2019冠狀病毒病指定診所及遙距診症服務在公眾假期期間會繼續提供服務，如確診病人有醫療相關查詢，亦可致電醫管局支援熱線1836 115。此外，確診病人亦可向可以處方新冠口服藥物的私家醫生求診。有關私家醫生的名單可瀏覽以下連結。

私家醫生方面，香港醫學會「醫訊通」網頁亦提供了農曆新年假期期間各區開診醫生姓名及電話，醫學會提醒，求診人士先致電診所預約，如需其他協助，可於辦公時間致電25278285醫學會秘書處。

18區私家醫生/診所農曆年假期服務時間、地址及預約電話

註：A 上午、 P 下午、N 晚間

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