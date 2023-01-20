疫情．最新｜增3789宗確診　多42人死　增3宗本地XBB個案

本港今日（20日）新增3,789宗確診，較昨日下跌5.6%，包括93宗輸入，單日確診重回三千宗水平，多42人死亡，累計死亡個案共有13,052宗。帶有新變異病毒株的輸入及本地個案共增6宗，包括3宗本地XBB個案。



今日疫情概要：

-增3,789宗確診，較昨日回落5.6%。

-輸入個案93宗，佔整體個案比率2.45%。

-新增42名患者死亡，整體死亡率0.46%，七日平均死亡率進一步升至1.053%，累計死亡人數為13,052人。

-本地個案帶新變異病毒株增5宗，分別為3宗XBB，BQ.1.1增1宗，BF.7多1宗。



港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.65，每日確診個案持續回落。（港大醫學院圖片）

▼1月20日 深水埗楓樹街球場檢測站輪候檢測市民大減▼



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▼1月20日 沙田瀝源社區會堂檢測站仍有市民排隊輪候▼



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▼1月19日 深水埗楓樹街球場檢測站大排長龍▼



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▼1月19日 盧寵茂等官員出席疫情記者會▼



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【16:56】政府今日（20日）公布，離島區、屯門區及沙田區多幢住宅，包括海堤灣畔、兆山苑、作壆坑村及曉峯灣畔污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在，政府將陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約35,000個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【16:53】新冠肺炎疫情持續回落，本港今日（20日）新增3,789宗確診，為去年10月6日以來近三個月新低，較昨日再減5.6%。

另外，再多42名患者死亡。七日平均死亡人數回落至51.3人，惟七日平均死亡率卻微升至1.053%，連續兩日突破1%水平，料因近日確診個案急速減少，加上死亡個案有延後所至。相關比率為5月13日以來新高，累計死亡人數13,052人。

【13:43】今日年廿九（20日），農曆新年將至，大量市民趕過關北上探親兼度歲。今日中午12時落馬洲口岸直擊所見，港鐵閘口前已實施人流控制措施，東鐵綫乘客須在閘口前排隊，等待港鐵人員放行才可進入海關窗口檢查證件。閘口前排起長龍，隊伍最長時可達十幾米，大約半小時才放行一批。人龍中不少是年輕面孔的港漂，有人準備經深圳返鄉，其中有吉林港漂購買了今午從深圳機場返鄉機票，擔心遲遲不能過關，耽誤行程。

▼1月20日 大批旅客在落馬洲口岸等候過關北上▼



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【11:25】港人通關北上度歲高峰期來臨，全港多個核酸檢測中心仍然逼爆，截至今早（20日）10時，有8個檢測站預約名額已滿，包括楓樹街遊樂場及沙田大會堂廣場等，未有預約的人士不會獲得服務，政府因此提醒未有預約者今日不要前往相關檢測中心或檢測站。

政府表示，為讓市民更掌握各社區檢測中心和檢測站具體預約情況，社區檢測中心網頁已新增功能顯示檢測中心／檢測站分別在上午、下午和傍晚時段最新預約情況，並強調檢測容量充裕，截至今早10時，今日和明日（21日）全港社區檢測中心／檢測站仍各有約65,000及約87,000個檢測預約名額，並提供18個人流較少檢測站資料。

【11:01】政府1月30日起不再向確診者發出隔離令，工聯會立法會議員鄧家彪今日（20日）在電台節目表示，隔離令限制市民自由，隨著社會逐步復常，不少市民預期或支持取消隔離令，但關注院舍及學校等需要快測的界別安排，建議政府提供明確指引，避免爭拗。



稻苗飲食專業學會會長徐汶緯表示，香港疫苗接種率高，加上不少人曾經感染，相信已有保護屏障，隔離令的保護功能大大減低，能當成普通感冒處理。本身是食肆老闆的他說，若員工驗出陽性、有輕微病徵，但未有取得醫生紙，都會酌情處理安排休假。

【10:37】港府昨公布，由本月30日起，撤銷對新冠確診者發出隔離令的安排，無病徵僱員可外出上班，惟建議檢測陽性學生不應上學。



港大感染及傳染病中心總監何栢良今（20日）於港台《千禧年代》表示，擔心過渡期間會造成混亂，令市民無所適從，他以新加坡為例，認為港府最簡單做法是將有薪病假安排與之前做法睇齊，僱員確診首五天，以行政安排確保其獲有薪病假，另應加強解說。

【09:31】政府昨日（19日）公布，本月30日、即年初九起撤銷隔離令，不會再向新冠確診者發出隔離令，確診僱員可外出上班，惟建議檢測陽性學生不應上學。



醫務衞生局局長盧寵茂今（20日）於港台《千禧年代》表示，去年疫情的死亡率由第五波高峰的0.77%，降至去年底的0.19%，對醫療系統影響亦見減少，適逢現時疫情回落，反映本港穩步渡過，且市民免疫力增，當局認為本港有能力將疫情常態化，遂決定訂於農曆新年後撤令，但他強調「唔係放棄抗疫，只係調整措施。」

▼1月18日 「銀靈號」進入維多利亞港停靠尖沙咀海運碼頭▼



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▼1月18日 旺角麥花臣檢測站大排長龍▼



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▼1月17日 荃灣公園檢測站大排長龍▼



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▼1月17日 警方在旺角花墟實施交通管制▼



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▼1月17日 高鐵車票增至1.4萬張吸引乘客購買▼



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▼1月17日 高鐵入閘採用人臉識別▼



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▼1月16日 維園年宵花市設「紅運鐺頭」牌坊▼

