疫情．最新｜運輸署：內地特准未做檢驗跨境私家車一個月內可北上

本港今日（20日）新增3,789宗確診，較昨日下跌5.6%，包括93宗輸入，單日確診重回三千宗水平，多42人死亡，累計死亡個案共有13,052宗。帶有新變異病毒株的輸入及本地個案共增6宗，包括3宗本地XBB個案。



今日疫情概要：

-增3,789宗確診，較昨日回落5.6%。

-輸入個案93宗，佔整體個案比率2.45%。

-新增42名患者死亡，整體死亡率0.46%，七日平均死亡率進一步升至1.053%，累計死亡人數為13,052人。

-本地個案帶新變異病毒株增5宗，分別為3宗XBB，BQ.1.1增1宗，BF.7多1宗。



港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.65，每日確診個案持續回落。（港大醫學院圖片）

【21:07】大批跨境車因未完成內地所需的車輛檢驗而未能北上，運輸署今晩表示，接獲廣東省公安廳通知，臨時調整往來粵港兩地的香港跨境私家車檢驗要求，持有效「內地機動車交通事故責任強制保險」（交強險）的香港跨境私家車，即使未完成內地所需的車輛檢驗，亦可於1月20日至2月19日期間在廣東省內行駛。

運輸署提醒所有跨境私家車車主，其跨境私家車必須持有所需牌證，及完成香港及內地政府機關的所有程序，包括及不限於持有可行使有關口岸的有效過境車輛封閉道路通行許可證，方可來往粵港兩地。所有人士亦須遵守特區政府公布的跨境安排。

【20:09】新冠肺炎疫情回落，政府繼昨日（19日）宣布取消隔離令後，今日（20日）再公布微調佩戴口罩要求，由下周四（26日）起，在公眾娛樂場所或活動場所舉行展覽活動期間，可於餐桌或展覽攤位飲食；於餐飲處所或任何表列處所內，可在活動期間在台上祝酒。

另外，在宗教處所內，主禮人或講者於宗教活動期間向參與宗教活動的人士進行演講時亦可以豁免戴口罩。

【19:00】因應政府公布由2023年1月30日起撤銷向感染人士發出隔離令，教育局今日向學校發出新通告，全體學校教職員、校巴及保姆車司機和隨車人員同日起將無需在每天回校前進行快測。

局方表示，如學校教職員自行檢測的結果呈陽性，須即時通知校方，以便校方作出跟進，如出現明顯的病徵（例如發燒、咳嗽、氣促、嘔吐和腹瀉等），應盡快求醫以獲得及時的治療，並不應回校上班，需要向註冊醫生求診並取得有效病假證明書以向學校申請病假；如檢測陽性的學校教職員沒有出現病徵，可自由外出或上班，但應做好個人衞生措施（時刻佩戴口罩、勤洗手等）和避免接觸高危人士或與其他人同桌用膳，亦不應前往人多擠迫的地方及參與大型聚會，以減少病毒傳播的風險。

教育局繼續維持學生（包括中學、小學、幼稚園及特殊學校）每日回校前必須完成一次快速抗原測試的要求，暫至2月28日。檢測陽性的學生不可回校上課，直至快測結果呈陰性。

▼1月20日 深水埗楓樹街球場檢測站輪候檢測市民大減▼



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▼1月20日 沙田瀝源社區會堂檢測站仍有市民排隊輪候▼



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▼1月19日 深水埗楓樹街球場檢測站大排長龍▼



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▼1月19日 盧寵茂等官員出席疫情記者會▼



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【16:56】政府今日（20日）公布，離島區、屯門區及沙田區多幢住宅，包括海堤灣畔、兆山苑、作壆坑村及曉峯灣畔污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在，政府將陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約35,000個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【16:53】新冠肺炎疫情持續回落，本港今日（20日）新增3,789宗確診，為去年10月6日以來近三個月新低，較昨日再減5.6%。

另外，再多42名患者死亡。七日平均死亡人數回落至51.3人，惟七日平均死亡率卻微升至1.053%，連續兩日突破1%水平，料因近日確診個案急速減少，加上死亡個案有延後所至。相關比率為5月13日以來新高，累計死亡人數13,052人。

【13:43】今日年廿九（20日），農曆新年將至，大量市民趕過關北上探親兼度歲。今日中午12時落馬洲口岸直擊所見，港鐵閘口前已實施人流控制措施，東鐵綫乘客須在閘口前排隊，等待港鐵人員放行才可進入海關窗口檢查證件。閘口前排起長龍，隊伍最長時可達十幾米，大約半小時才放行一批。人龍中不少是年輕面孔的港漂，有人準備經深圳返鄉，其中有吉林港漂購買了今午從深圳機場返鄉機票，擔心遲遲不能過關，耽誤行程。

▼1月20日 大批旅客在落馬洲口岸等候過關北上▼



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【11:25】港人通關北上度歲高峰期來臨，全港多個核酸檢測中心仍然逼爆，截至今早（20日）10時，有8個檢測站預約名額已滿，包括楓樹街遊樂場及沙田大會堂廣場等，未有預約的人士不會獲得服務，政府因此提醒未有預約者今日不要前往相關檢測中心或檢測站。

政府表示，為讓市民更掌握各社區檢測中心和檢測站具體預約情況，社區檢測中心網頁已新增功能顯示檢測中心／檢測站分別在上午、下午和傍晚時段最新預約情況，並強調檢測容量充裕，截至今早10時，今日和明日（21日）全港社區檢測中心／檢測站仍各有約65,000及約87,000個檢測預約名額，並提供18個人流較少檢測站資料。

【11:01】政府1月30日起不再向確診者發出隔離令，工聯會立法會議員鄧家彪今日（20日）在電台節目表示，隔離令限制市民自由，隨著社會逐步復常，不少市民預期或支持取消隔離令，但關注院舍及學校等需要快測的界別安排，建議政府提供明確指引，避免爭拗。



稻苗飲食專業學會會長徐汶緯表示，香港疫苗接種率高，加上不少人曾經感染，相信已有保護屏障，隔離令的保護功能大大減低，能當成普通感冒處理。本身是食肆老闆的他說，若員工驗出陽性、有輕微病徵，但未有取得醫生紙，都會酌情處理安排休假。

【10:37】港府昨公布，由本月30日起，撤銷對新冠確診者發出隔離令的安排，無病徵僱員可外出上班，惟建議檢測陽性學生不應上學。



港大感染及傳染病中心總監何栢良今（20日）於港台《千禧年代》表示，擔心過渡期間會造成混亂，令市民無所適從，他以新加坡為例，認為港府最簡單做法是將有薪病假安排與之前做法睇齊，僱員確診首五天，以行政安排確保其獲有薪病假，另應加強解說。

【09:31】政府昨日（19日）公布，本月30日、即年初九起撤銷隔離令，不會再向新冠確診者發出隔離令，確診僱員可外出上班，惟建議檢測陽性學生不應上學。



醫務衞生局局長盧寵茂今（20日）於港台《千禧年代》表示，去年疫情的死亡率由第五波高峰的0.77%，降至去年底的0.19%，對醫療系統影響亦見減少，適逢現時疫情回落，反映本港穩步渡過，且市民免疫力增，當局認為本港有能力將疫情常態化，遂決定訂於農曆新年後撤令，但他強調「唔係放棄抗疫，只係調整措施。」

▼1月18日 「銀靈號」進入維多利亞港停靠尖沙咀海運碼頭▼



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▼1月18日 旺角麥花臣檢測站大排長龍▼



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▼1月17日 荃灣公園檢測站大排長龍▼



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▼1月17日 警方在旺角花墟實施交通管制▼



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▼1月17日 高鐵車票增至1.4萬張吸引乘客購買▼



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▼1月17日 高鐵入閘採用人臉識別▼



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▼1月16日 維園年宵花市設「紅運鐺頭」牌坊▼

