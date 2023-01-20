疫情．最新｜1.30起確診毋須隔離　口罩令繼續維持一段時間

政府宣布，本月30日起取消新冠確診者的隔離令，本港昨日（19日）新增4,015宗確診，重上四千宗水平，包括122宗輸入，多45人死亡，累計死亡個案13,010宗。本地個案再增加2宗帶有新變異病毒株XBB.1.5。



3歲及以下幼童昨（19日）起無論是從內地來港或是從香港入境內地，均不必出示出行前48小時內進行的新冠核酸檢測陰性結果。隨着農曆新年將至，不少市民趕北上過年，由於需持有48小時有效核酸陰性證明，過去兩天不少檢測站現人龍，有檢測站至深夜仍大排長龍。



昨日疫情概要：

-增4,015宗確診，連續兩日回落至三千宗水平後又升至「4字頭」。

-輸入個案122宗，佔整體個案比率3.04%。

-新增45名患者死亡，整體死亡率升維持0.46%，七日平均死亡率升至1.006%，為去年5月中以來新高，累計死亡人數為13,010人。

-本地個案帶新變異病毒株增4宗，分別為1宗XBB及2宗XBB1.5，BQ.1.1增3宗，BF.7多1宗。



港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.65，每日確診個案持續回落。（港大醫學院圖片）

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