核酸檢測預約情況｜今明仍有逾15萬名額 18個人流較少檢測站一覽
港人通關北上度歲高峰期來臨，全港多個核酸檢測中心仍然逼爆，截至今早（20日）10時，有8個檢測站預約名額已滿，包括楓樹街遊樂場及沙田大會堂廣場等，未有預約的人士不會獲得服務，政府因此提醒未有預約者今日不要前往相關檢測中心或檢測站。
政府表示，為讓市民更掌握各社區檢測中心和檢測站具體預約情況，社區檢測中心網頁已新增功能顯示檢測中心／檢測站分別在上午、下午和傍晚時段最新預約情況，並強調檢測容量充裕，截至今早10時，今日和明日（21日）全港社區檢測中心／檢測站仍各有約65,000及約87,000個檢測預約名額，並提供18個人流較少檢測站資料。
▼1月19日 深水埗楓樹街球場檢測站大排長龍▼
▼1月17日 旺角麥花臣檢測站大排長龍▼
根據社區檢測中心網站「人流較少的檢測點」顯示，截至上午10時，以下社區檢測中心／檢測站人流較少：
港島
柴灣怡盛街（一號及二號籃球場）
小西灣社區會堂
利東社區會堂（近利東站B出口）
九龍
土瓜灣體育館（近土瓜灣站A出口）
九龍城亞皆老街遊樂場（近宋皇臺站B1出口）
坪石邨黃石樓旁籃球場（近彩虹站A出口）
新界東
粉嶺和興社區會堂
上水保榮路遊樂場天幕下
鄉事會街2號大埔社區中心籃球場（近大埔墟站A出口）
火炭禾寮坑路近禾寮坑遊樂場（近火炭站D出口
新界西
天水圍天柏路公園
大窩口社區中心
葵涌新區公園（近葵興站D出口）
興芳路遊樂場硬地足球場（近葵芳站D出口）
葵涌石排街公園
青衣長發社區中心
青衣游泳池外空地（近青衣站C出口）
荔景社區會堂（近荔景站A出口）
▼1月17日 荃灣大會堂檢測站有逾百人排隊▼
另外，政府公布今日檢測名額已滿的檢測中心／檢測站名單，未有預約的人士不會獲得服務，因此未有預約者今日請不要前往該些檢測中心／檢測站。
今日檢測名額已滿的檢測中心／檢測站名單：
深水埗白田社區會堂
楓樹街遊樂場
何文田公園
觀塘牛頭角道體育館
大角咀櫸樹街
麥花臣遊樂場籃球場
沙田瀝源社區會堂
沙田大會堂廣場
▼高鐵通車▼
政府發言人強調，檢測容量充裕並足以應付歲晚過關人流需要，截至今日上午十時，今日和明日全港社區檢測中心／檢測站仍各有約65 000及約87 000個檢測預約名額。
發言人指，多個檢測中心／檢測站仍有充裕檢測名額，而且交通便利，鄰近港鐵站。欲進行新冠核酸檢測的人士先行在網上預約檢測時段，並選擇前往該些人流較少的社區檢測中心／檢測站進行檢測，可減省輪候時間。
政府提醒市民，可到各區的社區檢測中心及社區檢測站進行檢測：https://www.communitytest.gov.hk/zh-HK/info。
為盡量減少等候時間，政府強烈建議檢測人士在網上查看不同檢測中心／檢測站的最新預約情：https://booking.communitytest.gov.hk/zh-HK/，揀選就近但人流較少的檢測中心／檢測站進行檢測。如個別檢測中心／檢測站當天的自費服務已滿額，檢測人士可選擇到其他檢測中心／檢測站進行檢測。
市民宜預先在網上預約檢測服務時段，以確保能夠適時進行檢：https://booking.communitytest.gov.hk/form/index_tc.jsp。
社區檢測中心農曆新年是否開放？
全港各區八十多間社區檢測中心及檢測站在農曆新年期間會如常運作，服務時間不變
社區檢測中心開放時間為何？
7間檢測站1月20日起提早至八時開始運作，包括九龍公園小型足球場等（詳情）