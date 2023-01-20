核酸檢測預約情況｜今明仍有逾15萬名額　18個人流較少檢測站一覽

港人通關北上度歲高峰期來臨，全港多個核酸檢測中心仍然逼爆，截至今早（20日）10時，有8個檢測站預約名額已滿，包括楓樹街遊樂場及沙田大會堂廣場等，未有預約的人士不會獲得服務，政府因此提醒未有預約者今日不要前往相關檢測中心或檢測站。



政府表示，為讓市民更掌握各社區檢測中心和檢測站具體預約情況，社區檢測中心網頁已新增功能顯示檢測中心／檢測站分別在上午、下午和傍晚時段最新預約情況，並強調檢測容量充裕，截至今早10時，今日和明日（21日）全港社區檢測中心／檢測站仍各有約65,000及約87,000個檢測預約名額，並提供18個人流較少檢測站資料。



即查社區檢測中心和檢測站最新預約情況

查看人流較少檢測站

▼1月19日 深水埗楓樹街球場檢測站大排長龍▼



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▼1月17日 旺角麥花臣檢測站大排長龍▼



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根據社區檢測中心網站「人流較少的檢測點」顯示，截至上午10時，以下社區檢測中心／檢測站人流較少：

港島

柴灣怡盛街（一號及二號籃球場）



小西灣社區會堂



利東社區會堂（近利東站B出口）



九龍

土瓜灣體育館（近土瓜灣站A出口）



九龍城亞皆老街遊樂場（近宋皇臺站B1出口）



坪石邨黃石樓旁籃球場（近彩虹站A出口）



新界東

粉嶺和興社區會堂



上水保榮路遊樂場天幕下



鄉事會街2號大埔社區中心籃球場（近大埔墟站A出口）



火炭禾寮坑路近禾寮坑遊樂場（近火炭站D出口



新界西

天水圍天柏路公園



大窩口社區中心



葵涌新區公園（近葵興站D出口）



興芳路遊樂場硬地足球場（近葵芳站D出口）



葵涌石排街公園



青衣長發社區中心



青衣游泳池外空地（近青衣站C出口）



荔景社區會堂（近荔景站A出口）



▼1月17日 荃灣大會堂檢測站有逾百人排隊▼



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另外，政府公布今日檢測名額已滿的檢測中心／檢測站名單，未有預約的人士不會獲得服務，因此未有預約者今日請不要前往該些檢測中心／檢測站。

今日檢測名額已滿的檢測中心／檢測站名單：

深水埗白田社區會堂



楓樹街遊樂場



何文田公園



觀塘牛頭角道體育館



大角咀櫸樹街



麥花臣遊樂場籃球場



沙田瀝源社區會堂



沙田大會堂廣場



▼高鐵通車▼



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政府發言人強調，檢測容量充裕並足以應付歲晚過關人流需要，截至今日上午十時，今日和明日全港社區檢測中心／檢測站仍各有約65 000及約87 000個檢測預約名額。

發言人指，多個檢測中心／檢測站仍有充裕檢測名額，而且交通便利，鄰近港鐵站。欲進行新冠核酸檢測的人士先行在網上預約檢測時段，並選擇前往該些人流較少的社區檢測中心／檢測站進行檢測，可減省輪候時間。

政府提醒市民，可到各區的社區檢測中心及社區檢測站進行檢測：https://www.communitytest.gov.hk/zh-HK/info。

為盡量減少等候時間，政府強烈建議檢測人士在網上查看不同檢測中心／檢測站的最新預約情：https://booking.communitytest.gov.hk/zh-HK/，揀選就近但人流較少的檢測中心／檢測站進行檢測。如個別檢測中心／檢測站當天的自費服務已滿額，檢測人士可選擇到其他檢測中心／檢測站進行檢測。

市民宜預先在網上預約檢測服務時段，以確保能夠適時進行檢：https://booking.communitytest.gov.hk/form/index_tc.jsp。