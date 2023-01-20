女中醫診所涉管有含西藥藥膏　官指其口供矛盾裁罪成　罰款8千元

剛取得執業資格兩星期的女中醫師，疑在其診所內管有30盒含西藥成份藥膏，被控管有未經註冊藥物。她否認控罪受審，自辯稱因病人有皮膚病，故與師兄研發該款藥膏，以為內裡只有中藥成份。案件今（20日）在東區法院裁決，裁判官王證瑜指出，被告錄口供時表示藥膏是她購入的，卻在庭上改稱是自家研發，認為其證供矛盾，裁定她罪成，判罰8,000元，另需向控方支付2,400元藥物化驗費用。



50歲女被告宋勵君，被控於2021年10月21日，在灣仔天樂里9至17號兆豐大廈4樓B室，為銷售、分發或其他用途而管有未經註冊的藥劑製品，即30盒黃色藥膏。 宋於2021年10月7日取得中醫師執業資格，而涉案藥膏含有2種需要註冊的西藥成份：「丙酸氯倍他索」及「咪康唑」。

女被告宋勵君涉出售含類固醇等西藥成份藥膏但未註冊被控，被裁定罪成，罰款8千元。

錄口供稱買入 庭上稱研發

王官裁決時指，被告辯稱她叫大學師兄寄藥膏時，標註郵件為潤膚膏，以符合快遞公司規格，但若她真的相信藥膏是純中藥，她大可要求師兄真確標註藥物性質。王官另指，被告錄口供時指她是購入藥膏，庭上又稱與師兄共同研發，說法矛盾且有重大不一致之處，拒絕接納她的供詞。根據案發日子及地點可推斷，被告必然是管有涉案未經註冊藥物作銷售、分發等用途。

法庭未能信其口供免責辯護無效

辯方審訊時提出被告可以「免責辯護」作抗辯理由，王官認為被告有提證責任，證明自己即使盡了合理努力，亦未能發現或不知道涉案藥膏未經註冊，但由於法庭未能信納被告證供，她的「免責辯護」亦不適用，因此裁定她罪成。

求情稱來自中醫世界

辯方求情稱，被告於內地攻讀至中醫碩士，出自中醫世家。王官判刑指，本案涉2種未經註冊藥物成份以及30盒製品，數量不多，參考過往案例大部份都以罰款方式處理，考慮被告經濟狀況、案件性質等因素後，判罰8,000元，另應控方要求下令她須向控方支付2,400元化驗費用。

案件編號：ESCC1036/2022