港鐵票價｜綜合物價按年升2%　暫推算觸發加價　或硬食3.35%追加

政府今日（20日）公布2022年12月的綜合消費物價指數，亦即港鐵票價可加可減機制方程式的其中一個關鍵數字。《香港01》以最新數據推算，港鐵票價加幅為1.7%，由於達到觸發機制的1.5%，故有可能繼2019年後，再一次加價。另外，由於過去數年受「封頂」機制影響未能加價，因此累加數年出現的3.35%「延後加幅」，或於今年「追加」。若以暫時最新數字計算，加幅或達至「封頂」水平的4.71%。

不過值得留意的是，港鐵與政府正檢討可加可減機制，最終價票調整幅度，仍要視乎機制會否改動，包括額外扣減，以及「延後加幅」的最新安排。



可加可減機制方程式：

0.5 ｘ 去年12月份綜合消費物價指數變動＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動— 生產力因素（0）— 額外扣減（0.6%）= 票價調整幅度



統計處公布去年12月份的消費物價指數，與2021年同月比較，上升2%；即使剔除所有政府一次性紓困措施的影響，去年12月的基本通脹率亦為2%，較11月份為高。

港鐵可加可減票價機制主要受去年第四季運輸業名義工資指數變動，及去年12月綜合消費物價指數變動等，兩個因素影響。根據機制方程式，將去年12月份的綜合消費物價指數變動，相加去年第四季運輸業名義工資指數變動後，再乘以0.5，然後額外扣減0.6%，便能得出港鐵票價加幅結果。不過，加幅或減幅都須達到1.5%才能觸發機制，否則便會延至下一年。另外，加價亦設有「封頂」機制，加幅不可高於去年第四季家庭住戶每月入息中位數變動。

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《香港01》使用最新數字預測，上月公布的第三季運輸業名義工資指數上升2.6%；計及去年12月綜合消費物價指數變動的關鍵數字，即2%；再額外扣減0.6%，暫時今年票價調整為加價1.7%。由於幅度超過1.5%，即港鐵可以加價；而且去年第三季家庭住戶每月入息中位數變動為4.71%，即票價加幅最多為4.71%。

雖然本身按方程式的加幅，暫時只是1.7%，然而過去因「封頂」未有計及的延後加幅有3.35%，假如於今次追加，按現時數字推算可達「封頂」的4.71%。不過值得留意的是，港鐵與政府正檢討可加可減機制，現時的額外扣減0.6%已經屆滿，未知會否延續或改動。最終實際加幅，仍會受最新數據，以及機制調整結果再定。