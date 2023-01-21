疫情．最新｜增3,507宗確診　多29人死亡　增2宗本地XBB.1.5個案

本港今日（21日）新增3,507宗確診，連續第二日回落至三千宗水平，較昨日減少7.44%，當中87宗為輸入個案，死亡數字亦有顯著下降，多29人死亡，累計死亡個案13,081宗。新變異病毒株個案增9宗，包括1宗輸入及8宗本地。



今日（21日）是年三十晚，黃大仙祠今晚復辦頭炷香。醫務衞生局局長盧寵茂表示，香港正逐步有序安全地踏上復常之路，「以後就係常態化咁面對疫情。」



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今日疫情概要：

-增3,507宗確診，較昨日下跌7.44%。

-輸入個案佔87宗，佔整體個案比率2.48%。

-新增29名患者死亡，7日平均死亡率為1.119%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為13,081人。

-本地個案帶新變異病毒株增8宗，分別為3宗XBB病毒株（包括2宗XBB1.5個案）、4宗BF.7及1宗BQ.1.1亞系個案，累計發現196宗XBB（包括8宗XBB1.5個案）、43宗BF.7及215宗BQ.1.1亞系個案。



港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.6，每日確診個案持續回落。（港大醫學院圖片）

▼1月20日 李家超行維園市宵市場▼



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▼1月20日 行政長官李家超到訪青衣長亨邨▼



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▼1月18日 旅發局「兔躍香港迎新春」開幕儀式▼



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▼1月20日 深水埗楓樹街球場檢測站輪候檢測市民大減▼



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▼1月20日 大批旅客在落馬洲口岸等候過關北上▼



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▼1月20日 福田口岸過境人流眾多▼



【17:21】新冠肺炎疫情持續回落，本港今日（21日）新增3,507宗確診，為去年7月20日以來近半年新低，較昨日再減7.44%。本地個案帶新變異病毒株增8宗，其中兩宗為XBB.1.5個案，累計本地個案有8宗。

【15:36】疫情下不少港人三年未回鄉或過年外遊，兔年將至，經各中港管制站回鄉及機場離境度歲的港人急升，在過去五日，經各管制站北上的總計人次，由3.3萬人次急升逾倍至8.1萬人次。五日累計離港北上的港人人次高達28.2萬人次，其中港人經落馬洲支線離境的累計人次約13.3萬人次，屬各管制站最多。機場離境昨日亦是高峰期，達31,647人，累計5日逾11萬人次趁新年假期搭飛機離港外遊，而總離港人次逾40萬，單計昨日已有逾11.3萬人經各口岸出境。

【15:01】疫情三年終通關，今日踏入年三十（21日），大量市民趕過關北上探親兼度歲。落馬洲口岸今午人頭湧湧，現場最少數百人「打蛇餅」排隊等過關，與昨日情況相近，不少人均歸心似箭，拖著行李箱搶出閘。有市民本來預計半小時完成過關，當得知起碼一小時後大嚇一驚，認為等待時間過長。

此外，上水站亦有大批港人準備轉乘東鐵線北上，更有人飛奔入閘時絆倒，行李散落一地，場面一片狼藉。

▼1月21日 落馬洲口岸過境人流眾多▼



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【14:13】內地及本港疫情早前升溫，致本港退燒止痛藥難求。海關助理關長吳潔貞接受傳媒訪問時表示，本月發現28宗新冠口服藥走私及違發銷售相關案件，共17人被捕，當中最大一宗個案為兩名從印度入境旅客，攜帶逾7.3萬粒口服藥入境，價值達600多萬元。另外，當局亦在港珠澳大橋、深圳灣等口岸，截獲4宗懷疑走私到內地的受管制藥物案件，強調政府已做好跨部門部署，加強口岸執法，至今未見上水等地再現大量水貨客。

海關助理關長吳潔貞。（資料圖片／吳鍾坤攝）

【11:55】政府發言人今日（21日）表示，截至上午10時30分，今明兩日全港社區檢測中心及檢測站各有約7.7萬及約10萬個檢測預約名額。今日檢測名額已滿的社區檢測中心及檢測站有7個，市民可選擇前往17個人流較少的社區檢測中心及檢測站，包括港島小西灣社區會堂、土瓜灣體育館等。

【09:49】本港與內地通關快兩星期，運輸及物流局局長林世雄今早（21日）表示，多個口岸配額未有用盡，東鐵、跨境巴士等仍能應付過關人流，港人上班上學的高峰期亦未必與通關人士抵港時間重疊，相信足以應付需求，亦會密切留意疫情前後的出行模式有否改變。



跨境學童方面，林世雄指運輸及物流局已與教育局緊密聯繫，會特事特辦協助跨境校巴復運，包括本地與內地單位處理牌照、驗車等，以便盡快恢復營運方便跨境學童來港。

【09:49】港府於19日公布，由本月30日起，撤銷對新冠確診者發出隔離令的安排，無症狀感染者可外出上班。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（21日）表示，本地新冠疫苗接種率高及不少人曾經確診，社區的混合免疫屏障牢固，所以不需要對無病徵的陽性人士有太多限制，即使他們不呈報亦沒有所謂。



疫情將滿3周年，許樹昌最大感受是當初無預料到會變成大流行，然而科技進步令短時間內有疫苗，沒料到會出現變種，更要打四針；他又指，本港的負氣壓房比例是全球最高但醫療體系亦出現崩潰，完全都是意料之外，加上防疫的措施對市民的心理、經濟等都有很大影響，都令他很大感受。

▼1月19日 盧寵茂等官員出席疫情記者會▼



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【08:00】踏入兔年，本港亦逐步邁進復常，今年全港有多個節慶活動，包括受疫情影響、闊別兩年的黃大仙祠上頭炷香及林村許願節等，《香港01》盤點相關資訊及農曆新年前夕及期間的特別交通安排，讓各位做好準備，行個大運，迎接新一年。

【00:01】嗇色園黃大仙祠過去兩年因為疫情關係不開放予善信上頭炷香，隨著疫情回落及走向復常，今年三十晚將會重新開放讓善信親身到黃大仙祠上頭炷香。 黃大仙祠今日會通宵開放至大年初一（22日），並於晚上九時開放予善信入內等候於子夜上「頭炷香」。

為便利市民到黃大仙祠上香和參拜，警方將於今日晚上7時正至正月十六（2月6日）凌晨零時01分實施人流安全管理措施及交通管制安排，以確保市民大眾的安全和交通暢順。

▼1月18日 「銀靈號」進入維多利亞港停靠尖沙咀海運碼頭▼



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▼1月18日 旺角麥花臣檢測站大排長龍▼



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▼1月17日 荃灣公園檢測站大排長龍▼



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▼1月17日 警方在旺角花墟實施交通管制▼



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▼1月17日 高鐵車票增至1.4萬張吸引乘客購買▼

