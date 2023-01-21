通關｜林世雄指東鐵足以應付人流　特事特辦盡快協助跨境校巴復運

本港與內地通關快兩星期，運輸及物流局局長林世雄今早（21日）表示，多個口岸配額未有用盡，東鐵、跨境巴士等仍能應付過關人流，港人上班上學的高峰期亦未必與通關人士抵港時間重疊，相信足以應付需求，亦會密切留意疫情前後的出行模式有否改變。



跨境學童方面，林世雄指運輸及物流局已與教育局緊密聯繫，會特事特辦協助跨境校巴復運，包括本地與內地單位處理牌照、驗車等，以便盡快恢復營運方便跨境學童來港。



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多個口岸配額未用盡

林世雄今早出席電台節目時指，近日通關配額有所增加，但多個口岸配額未有用盡，而北上的内地居民及港人從內地返港亦不受配額限制。他表示，東鐵線、跨境巴士等仍能應付過關人流，留意到北行人流集中在上午至中午，南下人流集中在中午至黃昏，相關出行模式在預計之内，過年後會再因應實際情況作調整。

林世雄指會「特事特辦」協助跨境校巴復運。（張浩維攝/資料圖片）

他續指，東鐵線改用9卡車後，每日班次增至135對車，而港人上班上學的高峰期，未必與通關人士抵港時間重疊，相信目前東鐵線的服務能應付，亦會密切留意疫情前後的出行模式有否改變。

運輸署盡快協助校巴復運

跨境學童方面，部分小學生會乘坐跨境校巴來港，林世雄指運輸及物流局已與教育局緊密聯繫，並正協助有關校巴復運，包括本地與內地單位處理牌照、驗車等，會與運輸署就他們的申請特事特辦，以便盡快恢復營運方便跨境學童來港。

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至於高鐵服務，林世雄又指受歡迎是預期之內，車票的數量是足夠，即使今日或明日（22日、年初一）仍有少量車票出售，當局在復運前做了大量工夫，又多次增加門票，希望各樣配套可做得更穩妥。



有意見認為高鐵往廣州東不應該停東莞、東莞南，以縮短車程，又建議加開更多往廣州東站的列車及重啟長途線服務，林世雄說會與內地溝通及協調磋商列車安排。

如日本不撤銷航班限制 考慮作出反制

空運方面，林世雄指近兩日來往香港與內地的航班各有約30班，由於通關只是約兩星期左右，難以短時間內回復至過往水平，亦需要與航空公司及內地機場討論。至於國際航班客運，現時大約為疫情前的3成半至4成左右，希望能盡快恢復運力，但受人手不足影響，當局會為業界提供協助。

林世雄又提到，香港與日本的航空聯繫密切，當局會繼續努力與日本交涉，希望對方取消對來自香港航班的限制，而與日本當局初步了解，下月會撤銷相關限制，會爭取增加航班數量，同時亦會考慮如不撤限是否作出反制。他預計，復活節假期將會是港人外遊遊高峰期，期望日方盡早通知，以便業界作出安排。